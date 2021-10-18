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В Алексине водитель сбил девочку-подростка и скрылся

В Алексине водитель сбил девочку-подростка и скрылся

В момент происшествия несовершеннолетняя шла по нерегулируемому пешеходному переходу.

Днем 16 октября на ул. 50 лет Советской Армии в Алексине Тульской области произошло ДТП. Водитель ВАЗ-21124 выехал на полосу встречного движения и сбил 13-летнюю девочку. В момент наезда несовершеннолетняя переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
 
«В результате ДТП пешеход получила различные травмы и после оказания медицинской помощи отпущена. В ходе проведения разыскных мероприятий установлен водитель автомобиля ВАЗ — мужчина 1991 года рождения», — сообщила региональная Госавтоинспекция.
Сергей Стариков
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 15:59 0
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Место
Тульская областьАлексин
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