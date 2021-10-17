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Статистика по ковиду за сутки: в Тульской области 172 человека заболели и 12 умерли

Статистика по ковиду за сутки: в Тульской области 172 человека заболели и 12 умерли

Данные сообщает федеральный оперштаб.

В Тульской области за минувшие сутки подтвердились 172 случая коронавируса, 157 человек выздоровели, 12 скончались.

Всего с начала пандемии ковидом заразились 57 164 жителей региона, 49 223 человека вылечились, 3 226 умерли.

За сутки ситуация в российских регионах следующая:

За последние сутки в России выявлено  34 303 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 8,5% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 997 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 18 717 человек.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 7 992 687 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 223 312 летальных исходов, выздоровели 7 000 624 человека.

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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 11:38 −5
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