На ул. Советской временно ограничат стоянку транспорта

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Об этом сообщает городское управление по транспорту и дорожному хозяйству.

В Туле состоится Всероссийский форум по межведомственному взаимодействию при реализации профилактики терроризма и экстремизма в молодежной среде «Национальная безопасность». На время проведения форума будут введены ограничения для транспорта.

Остановка и стоянка транспортных средств будет запрещена с 0.00 18 октября до 23.50 22 октября по нечетной стороне ул. Советской, на участке от ул. Ф. Энгельса до ул. Революции.