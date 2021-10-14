В Туле приступили к ремонту Демидовского моста

Фото пресс-службы администрации Тулы.

В Туле подрядчик приступил к работам по реконструкции Демидовского моста и трамвайного пути от улицы Октябрьской до улицы Пролетарской. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Стоимость строительно-монтажных работ составляет порядка 382 млн руб.

В данный момент на месте идут работы подготовительного этапа. С помощью техники площади освобождают от древесной растительности. На правом берегу реки Тулицы работы выполнены полностью, на левом продолжаются.

Рабочие обустраивают подъездные дороги и площадки на обоих берегах.

На производственной базе изготавливают арматурные каркасы свай. Субподрядные организации выносят коммуникации.

К основному этапу ремонта моста планируют приступить в ближайшее время. Завершить работы по реконструкции Демидовского моста должны к концу 2022 года.