QR-коды в Тульской области: как получить и использовать?

Сегодня в правительстве региона разъяснили порядок применения QR-кодов и вступления в силу новых коронавирусных ограничений.

Правительство Тульской области разработало ряд мер, которые должны помочь остановить распространение коронавируса в регионе. Предложения были озвучены накануне. Сегодня в ходе брифинга разъяснили порядок их применения и вступления в силу.

– На данный момент предлагается ввести новые меры с 19 октября. Но окончательная дата зависит от эпидемиологической обстановки в регионе, – отметила председатель государственно-правового комитета Тульской области Наталья Архипова.

Напомним, предлагается ограничить работу организаций общепита до 24.00, за исключением доставки и самовывоза, и запретить проведение банкетов. При этом санитарные требования сохранить те, что действуют на сегодняшний день.

Также планируется ввести обязательное предъявление посетителями кинотеатров, театров, музеев, боулинга, спортивных мероприятий сертификатов о вакцинации с QR-кодом или документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом в последние 6 месяцев (информация об этом должна содержаться в личном кабинете на портале госуслуг). При этом наличие ПЦР-теста с отрицательным результатом не заменит QR-код.

При введении QR-кодов может быть отменено ограничение по заполняемости залов.

На данный момент действует ограничение по количеству участников массового мероприятия – 500 человек, за исключением организаций культуры и образования.

Кроме этого совместно с Роспотребнадзором прорабатывается возможность обязательного предъявления QR-кодов для посещения крупных торговых центров, ресторанов, кафе.

Поскольку на несовершеннолетних граждан не распространяется требование о вакцинации, то они смогут посещать свободно любые организации и заведения. Но для подтверждения возраста нужно будет носить с собой паспорт.

Предъявить QR-код можно в распечатанном виде, показать запись на портале госуслуг или сайте «Стопковид19» или сделать скрин и сохранить его в галерее телефона.

– Для получения QR-кода гражданин должен иметь подтвержденный аккаунт на портале госуслуг. Для его создания можно обратиться в МФЦ или самостоятельно зарегистрироваться на сайте, а после подтвердить лично через МФЦ или удаленно – через мобильное приложение банков. У гражданина должна быть подтвержденная запись на госуслугах, на оформление потребуется не более 10 минут. Также подтвердить можно в мобильном приложении, если вы являетесь клиентом банка, – рассказала Екатерина Солтанова, директор МФЦ.

Заместитель министра труда и социальной защиты Тульской области Анна Домченко напомнила, что для получения QR-кода жители региона могут воспользоваться помощью социальных работников по многоканальному телефону координационного центра 8-800-200-52-26 либо в органах соцзащиты по месту жительства.

Предпринимателям для проверки подлинности QR-кодов не придется устанавливать какое-либо специальное оборудование, достаточно будет стандартного приложения для считывания QR-кодов. При проверке по инициалам и при наличии у посетителя паспорта можно будет установить, принадлежит ему этот сертификат или нет.