В Тульском музее оружия откроется выставка «Техника в масштабе»

Фото предоставлено организаторами выставки.

Модели представляют собой уменьшенные в 24, 35, 72 или 100 раз копии военной техники, самолетов, кораблей и автомобилей, выполненные с ювелирной точностью.

16 октября в Тульском государственном музее оружия откроется XV ежегодная выставка стендовых моделей и военно-исторической миниатюры «Техника в масштабе».

Здесь будут представлены сотни работ от моделистов разных возрастов со всех уголков России, а также из зарубежных стран.

Возраст участников выставки разнообразен — самому юному участнику 5 лет, самому старшему — 62.

Организаторами выставки выступают Тульская региональная общественная организация «Клуб «Наследие Левши» и Тульский государственный музей оружия. Она проводится при поддержке ведущих российских производителей стендовых моделей и военно-исторической миниатюры.

Все экспонаты уникальны и будут выставляться в Тульском государственном музее оружия впервые.

Модели представляют собой уменьшенные в 24, 35, 72 или 100 раз копии военной техники, самолетов, кораблей и автомобилей, выполненные с ювелирной точностью.

Посетителей выставки ждет военно-историческая миниатюра — фигуры воинов различных эпох — от античности до современности, расписанные художниками с максимальной исторической достоверностью.

Для более детального знакомства с такими видами хобби, как стендовый моделизм и военно-историческая миниатюра, в рамках выставки будут проводиться мастер-классы.