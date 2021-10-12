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В Тульском музее оружия откроется выставка «Техника в масштабе»
Фото предоставлено организаторами выставки.

В Тульском музее оружия откроется выставка «Техника в масштабе»

Модели представляют собой уменьшенные в 24, 35, 72 или 100 раз копии военной техники, самолетов, кораблей и автомобилей, выполненные с ювелирной точностью.

16 октября в Тульском государственном музее оружия откроется XV ежегодная выставка стендовых моделей и военно-исторической миниатюры «Техника в масштабе».
 
Здесь будут представлены сотни работ от моделистов разных возрастов со всех уголков России, а также из зарубежных стран.
 
Возраст участников выставки разнообразен — самому юному участнику 5 лет, самому старшему — 62.
 
 
Организаторами выставки выступают Тульская региональная общественная организация «Клуб «Наследие Левши» и Тульский государственный музей оружия. Она проводится при поддержке ведущих российских производителей стендовых моделей и военно-исторической миниатюры.
 
 
Все экспонаты уникальны и будут выставляться в Тульском государственном музее оружия впервые.
Модели представляют собой уменьшенные в 24, 35, 72 или 100 раз копии военной техники, самолетов, кораблей и автомобилей, выполненные с ювелирной точностью.
 
 
Посетителей выставки ждет военно-историческая миниатюра — фигуры воинов различных эпох — от античности до современности, расписанные художниками с максимальной исторической достоверностью.
 
 
Для более детального знакомства с такими видами хобби, как стендовый моделизм и военно-историческая миниатюра, в рамках выставки будут проводиться мастер-классы. 
 
Подробная информация о выставка по ссылке.
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