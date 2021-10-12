Фото из группы «ВКонтакте» «Тула. Советский район».
Туляки бьют тревогу: «Клены в Центральном парке заболели черной пятнистостью»
Это грибковое заболевание, распространенное во всем регионе.
В соцсетях туляки забили тревогу: в Центральном парке клены покрылись черными пятнами.
– В городских условиях единственный выход — убрать и уничтожить зараженные листья. Чем тщательнее это будет сделано, тем меньше деревьев будет инфицировано на следующий год, — сообщается в группе «ВКонтакте» «Тула. Советский район».
Myslo обратился за комментарием в ГУ ТО «Тульские парки». Ландшафтный архитектор учреждения Вера Одинцова рассказала:
– Черная пятнистость на кленах распространена по всему региону. Это грибковое заболевание, как правило, присутствует на деревьях, которые растут в естественных условиях.
Интересный факт — наличие грибкового заболевания свидетельствует о хорошей экологии района,
учитывая, что развитие грибка возможно только на участках, удаленных от источников атмосферного загрязнения.
По словам специалиста, грибок не наносит вреда дереву, влияет лишь на его декоративность и ускоряет период опадения листьев.
– Методы борьбы с грибковым заболеванием подразумевают опрыскивание фунгицидами и сбор листвы. Данные мероприятия запрещены на особо охраняемой природной территории Центрального парка, — добавила Вера Одинцова.
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