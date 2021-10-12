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В Тульской области от гриппа привились более 340 тысяч жителей
Фото из архива Myslo.

В Тульской области от гриппа привились более 340 тысяч жителей

Об этом рассказали в региональном Роспотребнадзоре.

По состоянию на 8 октября в Тульской области от гриппа привились 340 064 человека. Из них за счет федерального бюджета — 330 887 человек, других источников — 9177 человек (средства областного бюджета, средства предприятий и личные средства).

Как сообщает Управление Роспотребнадзора по Тульской области, эпидемиологическая ситуация по гриппу в регионе благополучная. По данным лабораторного мониторинга отмечается циркуляция вирусов негриппозной этиологии.

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