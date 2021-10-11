Энергетика, сельское хозяйство, торговля и молодежка: чем будут заниматься тульские депутаты в Госдуме

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Во вторник, 12 октября, состоится первое заседание Государственной Думы 8 созыва. Напомним, Тульскую область в ней будут представлять единороссы Надежда Школкина, Николай Петрунин и Виктор Дзюба, а также коммунист Владимир Исаков.

Стало известно, в каких профильных комитетах будут работать тульские депутаты. Об этом пишет РБК. Николай Петрунин вошёл в состав комитета Госдумы по энергетике, Виктор Дзюба будет заседать в комитете по промышленности и торговле, Надежда Школкина будет заниматься аграрными вопросами, а Владимир Исаков – молодёжной политикой.