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Энергетика, сельское хозяйство, торговля и молодежка: чем будут заниматься тульские депутаты в Госдуме
Фото: smolnarod.ru

Энергетика, сельское хозяйство, торговля и молодежка: чем будут заниматься тульские депутаты в Госдуме

Определён состав профильных комитетов нижней палаты Федерального Собрания.

Во вторник, 12 октября, состоится первое заседание Государственной Думы 8 созыва. Напомним, Тульскую область в ней будут представлять единороссы Надежда Школкина, Николай Петрунин и Виктор Дзюба, а также коммунист Владимир Исаков.

Стало известно, в каких профильных комитетах будут работать тульские депутаты. Об этом пишет РБК. Николай Петрунин вошёл в состав комитета Госдумы по энергетике, Виктор Дзюба будет заседать в комитете по промышленности и торговле, Надежда Школкина будет заниматься аграрными вопросами, а Владимир Исаков – молодёжной политикой.

 

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вчера, в 19:13 −10
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Тульская область
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