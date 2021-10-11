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Тульский Роспотребнадзор изъял у продавцов более 5000 пачек сигарет
Изображение Gerd Altmann с сайта Pixabay

Тульский Роспотребнадзор изъял у продавцов более 5000 пачек сигарет

На табачных изделиях не было акцизных марок.

В текущем году тульский Роспотребнадзор провёл 130 проверок в местах продажи табака. Выявлено 134 нарушения. Почти в 80% проверенных торговых точек продажа табака велась с нарушениями.

Самые распространенные из них – торговля рядом с образовательными учреждениями, продажа сигарет по цене выше максимальной розничной цены, применение скидок для стимулирования продаж, выкладка сигарет на открытую витрину, отсутствие знака о запрете курения и т. д.

В ходе надзорных мероприятий проинспектировано более 10 тысяч пачек сигарет, изъято из оборота 6,5 тысяч пачек без акцизных марок и 4,14 кг кальянных табачных курительных смесей, реализуемых без маркировки и обязательной информации о товаре.

Возбуждено 134 дела об административном правонарушении, виновные оштрафованы более чем на 1,4 млн рублей, конфисковано 5300 пачек сигарет на сумму 503000 рублей.

Работа пяти торговых точек, продающих табак с нарушениями законодательства, в судебном порядке признана запрещенной и создающей опасность причинения вреда в будущем.

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вчера, в 19:44 −5
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