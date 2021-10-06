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В Тульской области снизился спрос на квартиры в новостройках
Изображение Kseniya020203 с сайта Pixabay

В Тульской области снизился спрос на квартиры в новостройках

Такие данные приводят специалисты компании «Авито. Недвижимость» по итогам третьего квартала.

С июля по сентябрь средние цены на новостройки в России выросли на 39% по сравнению с прошлым годом и достигли отметки в 125 тысяч за квадратный метр. При этом спрос на новые квартиры ощутимо снизился.

По словам специалистов, это обусловлено тем, что в прошлом году многие уже приобрели жильё, воспользовавшись снижением процентных ставок и льготным ипотечным кредитованием.

Заметнее всего по сравнению с прошлым годом спрос на жильё упал в Томске (-61%), Сочи (-52%) и Ярославле (-49%). В Туле снижение составило 25%, а предложение упало сразу на 33%. Чаще покупать квартиры стали в Екатеринбурге (+36%) и Ростове-на-Дону (+7%).

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