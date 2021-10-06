Тулячка надеялась заработать на бирже, а вместо этого подарила мошенникам 4,3 млн рублей

Как правило, злоумышленники действуют по одной схеме: звонят жертве по телефону и называются представителем одной из торговых интернет-площадок, рассказывают преимущества участия в электронных аукционах и обещают получение прибыли в крупном размере. После этого заключается договор на участие в торгах различных бирж и осуществляется регистрация на сайтах.

При этом в условиях договора обычно указывается информация, согласно которой компания вправе без предупреждения приостанавливать обслуживание клиента в любое время без возмещения понесенных гражданином убытков, по своему усмотрению изменять, дополнять или оставлять без изменения проценты выплат и даже расторгать соглашение в одностороннем внесудебном порядке. Также, регистрируясь на сайтах, гражданин должен дать свое согласие на возникновение любых рисков, которые в итоге могут привести к потере инвестируемых средств, а значит, клиент сам будет ответственен за любые понесенные при этом убытки.

Накануне жертвой подобного мошенничества стала 55-летняя жительница Тулы. Ей позвонила некая женщина и предложила участвовать в брокерской деятельности. Тулячка согласилась, вложила деньги и сразу же получила небольшую прибыль. Тогда неизвестная собеседница предложила сделать крупное вложение, чтобы получить несколько десятков миллионов рублей.

Тулячка поверила в возможность быстрого увеличения капитала и перевела 4,32 млн рублей собственных сбережений и взятых в долг средств.

После этого все контакты прекратились, сообщений о результатах вложений жительница Тулы не получила.

Поняв, что стала жертвой обмана, она обратилась в полицию. Возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ.

Сотрудники полиции просят граждан быть внимательными и перед принятием решения о переводе денежных средств неизвестным адресатам советоваться с родственниками или знакомыми.