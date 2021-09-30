В Туле пройдет фестиваль «Национальный квартал»
Мероприятие состоится в «Искре».
3 октября в городском пространстве «Искра» (ул. Советская, 11) состоится масштабный фестиваль «Национальный квартал». Туляки смогут познакомиться с культурой диаспор региона, принять участие в интерактивных площадках и мастер-классах, а также продегустировать различные национальные блюда.
Фестиваль начнется в 12.00.
Как мероприятие прошло в прошлом году, читайте в нашей специальной статье.
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