В Туле пройдет фестиваль «Национальный квартал»

3 октября в городском пространстве «Искра» (ул. Советская, 11) состоится масштабный фестиваль «Национальный квартал». Туляки смогут познакомиться с культурой диаспор региона, принять участие в интерактивных площадках и мастер-классах, а также продегустировать различные национальные блюда.

Фестиваль начнется в 12.00.

Как мероприятие прошло в прошлом году, читайте в нашей специальной статье.