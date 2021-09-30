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В Туле пройдет фестиваль «Национальный квартал»

В Туле пройдет фестиваль «Национальный квартал»

Мероприятие состоится в «Искре».

3 октября в городском пространстве «Искра» (ул. Советская, 11) состоится масштабный фестиваль «Национальный квартал». Туляки смогут познакомиться с культурой диаспор региона, принять участие в интерактивных площадках и мастер-классах, а также продегустировать различные национальные блюда.

Фестиваль начнется в 12.00.

Как мероприятие прошло в прошлом году, читайте в нашей специальной статье.

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Автор: Кристина Вернигорина
Фотограф: Дмитрий Дзюбин
сегодня, в 17:25 +1
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