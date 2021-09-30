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Следователи выяснят, почему чиновники откладывают ремонт дороги к тульскому поселку Сежа

Следователи выяснят, почему чиновники откладывают ремонт дороги к тульскому поселку Сежа

Следователи инициировали доследственную проверку после публикации обращения жителей в СМИ.

Поселок Сежа расположен вблизи Тулы. Основная его дорога находится в плохом состоянии, из-за чего жителям проблематично добираться до социально значимых объектов – школ, детских садов.

«Обращения жителей в органы местного самоуправления положительных результатов не приносят, проблема остается неразрешенной длительное время. По данному факту отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СК России по Тульской области организовано проведение доследственной проверки», – сообщает пресс-служба регионального ведомства.

В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства произошедшего, будет дана правовая оценка действиям (бездействию) должностных лиц, в чью компетенцию входят рассматриваемые вопросы.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 17:44 +3
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Место
ТулаТульская областьСежа
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