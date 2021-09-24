Что делать, если вы купили поддельный алкоголь: советы Роскачества

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Вернуть покупку можно, если истек срок годности либо на бутылке нет акцизной марки и в ряде других случаев.

На самые распространенные вопросы, связанные с возвратом алкогольной продукции, отвечает юрисконсульт отдела по защите прав потребителей Роскачества Игорь Поздняков.

Если вы купили алкоголь и подозреваете, что он оказался суррогатом, можно попробовать вернуть деньги. Но могут потребоваться доказательства того, что алкоголь не является оригинальным.

– Помочь может лабораторная экспертиза, – говорит Игорь Поздняков. – Как правило, покупатель проводит ее самостоятельно. Но также можно обратиться в Роспотребнадзор с просьбой провести проверку и исследовать алкоголь, который вызвал сомнения.

Есть определенные признаки, которые подскажут, что вам продали дешевую подделку или просто некачественный алкоголь:

отсутствие акцизной марки;

нетипичные для этого вида алкоголя свойства: странный цвет, наличие взвеси, резкий нехарактерный запах, неприятный и незнакомый вкус;

истечение срока годности;

признаки отравления после употребления алкоголя или иные настораживающие реакции организма (например, слишком длительное или тяжелое похмелье при умеренном употреблении).

Если вы заметили какой-то из этих признаков, стоит обратиться к продавцу и разобраться, в чем причина. Желательно предоставить чек, но если его нет, можно собрать показания свидетелей, записи с камер наблюдения или восстановить чек по кассовой ленте.

Чтобы вернуть алкоголь, нужно предоставить продавцу саму покупку, чек и претензию в двух экземплярах с просьбой вернуть вам деньги. Одна копия останется у вас, ее должны подписать, проставить на ней дату и печать (если таковая есть), что будет доказательством принятия претензии в работу.

Обратиться в магазин лучше в разумный срок (как правило, в течение 14 дней после покупки). Но если вы сделаете это позже, а ваши претензии будут заключаться в плохом качестве алкоголя или подозрении на подделку, вам не должны отказывать. Впрочем, в любом случае продавец может отказаться делать экспертизу, и тогда вам придется самостоятельно доказывать, что вы купили подделку.

Если магазин отказывается принимать алкоголь, ссылаясь на то, что он качественный, вы можете самостоятельно провести экспертизу (в аттестованной лаборатории, такую можно найти в интернете) и с результатами обратиться в магазин еще раз. Параллельно стоит обратиться в Роспотребнадзор с просьбой провести проверку.

Если эти меры ни к чему не привели, обращайтесь в суд. Чтобы ваши шансы на успех были высоки, подготовьте все доказательства.

– Вам обязательно понадобится результат экспертизы, а также все документы и свидетельства, которые вы сможете собрать: чеки, упаковка товара, бутылка с подделкой, свидетельства очевидцев, официальный отказ магазина проводить проверку и принимать назад товар и так далее. В этом случае вы сможете доказать свою правоту и вернуть деньги, – подчеркнул Игорь Поздняков.