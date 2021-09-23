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В Зареченском районе Тулы отключат холодную воду
Фото из архива Myslo.

В Зареченском районе Тулы отключат холодную воду

Это связано с ремонтно-восстановительными работами.

По информации «Тулагорводоканала», в пятницу, 24 сентября, с 9.30 до окончания работ будет прекращена подача холодной воды в школе на ул. Гончарова, 1-а и в частном секторе по улицам Красина, Писемского, Гончарова, Грибоедова, Куренкова, Боборыкина, Кропоткина, Токарева, Нормандия-Неман, проезду Гончарова, а также в 11-м и 1-м проездах пос. Октябрьский.

Отключение связано с ремонтно-восстановительными работами по адресам: ул. Токарева – ул. Куренкова и ул. Нормандия-Неман – ул. Кропоткина. После их завершения возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.

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Событие
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Место
ТулаЗареченский район
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