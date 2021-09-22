В Узловой построят надземный пешеходный переход

Фото МО Узловский район.

Он будет установлен над ж/д путями.

В Узловой появится надземный пешеходный переход. Его установят над железнодорожными путями станции Узловая -1 Московской железной дороги в районе улиц Советской и Генерала Васильева.

Как сообщает МО Узловский район, от «РЖД» получены технические условия на проектирование и строительство.

Между администрацией района и ООО «Проектный институт № 2» заключен контракт на выполнение проектных работ. После разработки проектно-сметной документации и получения положительного заключения государственной экспертизы администрация направит заявку в правительство Тульской области на выделение денег на строительство объекта.