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В Узловой построят надземный пешеходный переход
Фото МО Узловский район.

В Узловой построят надземный пешеходный переход

Он будет установлен над ж/д путями.

В Узловой появится надземный пешеходный переход. Его установят над железнодорожными путями станции Узловая -1 Московской железной дороги в районе улиц Советской и Генерала Васильева.

Как сообщает МО Узловский район, от «РЖД» получены технические условия на проектирование и строительство.

Между администрацией района и ООО «Проектный институт № 2» заключен контракт на выполнение проектных работ. После разработки проектно-сметной документации и получения положительного заключения государственной экспертизы администрация направит заявку в правительство Тульской области на выделение денег на строительство объекта.

Кристина Вернигорина
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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 10:44 +2
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