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Тульские спасатели назвали главные причины гибели людей на воде
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области.

Тульские спасатели назвали главные причины гибели людей на воде

В региональном ГУ МЧС России состоялось заседание коллегии.

Об итогах купального сезона 2021 года рассказал начальник отдела безопасности людей на водных объектах Дмитрий Мудров. Прошедшим летом в Тульской области действовали 59 пляжей, на водных объектах зафиксировано 35 происшествий.

Основными причинами гибели людей на воде стали купание в не оборудованных для этого местах, алкогольное опьянение и неумение плавать.

Для недопущения несчастных случаев спасатели провели 1500 патрулирований на пляжах и в купальных зонах, разъяснения по правилам безопасности получили более 9500 человек. На нарушителей этих правил было составлено 57 протоколов, выдано 290 предупреждений.

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