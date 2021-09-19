Явка на выборах в Тульской области по итогам первых двух дней голосования – 37,3%

«19 сентября в Тульской области начался третий – основной – день голосования. Открылись все 1083 постоянных и 15 временных избирательных участков. Избирательные участки закроются в 20:00, после чего начнется подсчет голосов», – сказал Павел Веселов.

За первые два дня голосования в выборах приняли участие 430500 избирателей. Явка по области на 20.00 18 сентября составила 37,30%. По округу №183 явка – 38,97%, по округу №184 – 35,67%. На дому проголосовал 90571 избиратель – 7,85% от общего числа избирателей.

Наибольшую активность проявляют жители Куркинского (57,29%), Дубенского (55,01%), Каменского (53,19%) районов. Наименее активно голосуют в Привокзальном районе Тулы (26,73%).

В сельских территориях Большой Тулы – в Ленинском районе – проголосовало 31.56% – в 183 одномандатном округе, 34,41% в 184 одномандатном округе.

Отдельно Павел Веселов озвучил данные по активности избирателей в городе Туле: в Зареченском районе – 31%, Привокзальном районе – 26,73%, Пролетарском – 30,53%, Советском – 31,52%, Центральном – 30,7 %.

На избирательных участках в первый день голосования присутствовали члены избирательных комиссий с правом совещательного голоса – 1824 человека и наблюдатели – 2156 человек.