Общественные наблюдатели прокомментировали итоги второго дня голосования в Тульской области

Во второй день выборов губернатора Тульской области и депутатов Государственной Думы 8-го созыва продолжили работу общественные наблюдатели и члены областной Общественной палаты.

В первый день голосования представители Общественной палаты Тульской области, Регионального штаба общественного наблюдения, Ассоциации «Независимый общественный мониторинг» в Тульской области побывали на избирательных участках в 15 районах региона, сегодня посетили еще 37 участков для голосования в Туле, в городах Болохово, Венев, Щекино, Плавск, Белев, Новомосковск, Донской, в Арсеньевском, Ясногорском , Узловском и Кимовском районах.

«На этапе подготовки к голосованию была проведена большая работа региональной избирательной комиссией, участковыми комиссиями, экспертами Общественной палаты региона, преподавателями, которые на протяжении восьми месяцев проводили обучение наблюдателей. И сегодня мы видим результаты этой работы: голосование проходит на высоком уровне организации, с соблюдением всех требований избирательного законодательства и защиты здоровья граждан. Практически на каждом избирательном участке региона работают представители независимого общественного наблюдения», – отметила председатель Общественной палаты Тульской области Галина Фомина.

«Я общался с наблюдателями, с членами участковых избирательных комиссий, с избирателями. Все говорят об одном: выборы в регионе проходят в конструктивной рабочей обстановке и в полном соответствии с избирательным законодательством, – рассказал эксперт Ассоциации «Независимый общественный мониторинг» в Тульской области Андрей Белобрагин. – Однако это не означает, что можно расслабиться и снизить градус бдительности. Завтра – Единый день голосования, завершающий день выборов, пройти этот рубеж мы должны также успешно, открыто, честно, показывая стопроцентную легитимность голосования».

«И на участках в районных центрах, и в отдаленных населенных пунктах к организации голосования вопросов не возникает. Везде на видном месте представлена исчерпывающая информация о кандидатах и партиях, бюллетени и документы комиссии в полном порядке, созданы удобные условия для голосования избирателей, работы участковой избирательной комиссии и наблюдателей», – подчеркнул член Общественной палаты региона Алексей Комиссаров.

«Ни на одном из участков у меня не возникло вопросов или замечаний, все проходит на высоком уровне и соответствует установленным регламентам и правилам», – отметил член Общественной палаты Тульской области, председатель Тульской региональной общественной организации «Экологическая защита» Вадим Баранов.

«На входе проверяют температуру, в помещении специальными линиями обозначены схемы передвижения, чтобы не нарушать социальную дистанцию, избиратели используют маски. Есть стенды с информацией о числе избирателей, голосующих на данном участке, о кандидатах и партиях и другие обязательные к открытому размещению сведения», – рассказал член региональной Общественной палаты, председатель Молодежного парламента при Тульской областной Думе Евгений Панфилов.

По мнению члена Общественной палаты Тульской области Николая Жукова, «Тульская область в очередной раз демонстрирует пример качественной подготовки и организации выборов»: «Второй день, как и первый, проходит дисциплинированно, корректно и четко».

«Для обеспечения открытого и легитимного голосования предприняты беспрецедентные меры, – считает член Общественной палаты Тульской Юрий Костев. – Наряду с общественными наблюдателями, свои замечания по организации выборов могут оперативно и в удобном формате направить все желающие по самым разным каналам коммуникации: открыт Центр общественного наблюдения, организованный Общественной палатой Тульской области, идет видеонаблюдение за ходом голосования, работает «горячая линия» Общественной палаты региона и сайт Ассоциации «Независимый общественный мониторинг».

Напомним, что помимо вышеперечисленного, на избирательных участках размещены плакаты с QR-кодом, с помощью которого можно принять участие в опросе о голосовании, сообщить о своих замечаниях или дать оценку организации выборов. Также в дни выборов работает «горячая линия» Общественной палаты Тульской области 89807296263.