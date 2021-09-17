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Жители с ул. Максимовского пожаловались на варварское благоустройство двора

Жители с ул. Максимовского пожаловались на варварское благоустройство двора

Туляки бьют тревогу: в их дворе выкорчевали здоровые деревья, снесли детскую площадку, а территорию засыпали песком.

В редакцию Myslo обратились жители дома № 7 по ул. Максимовского с жалобой на варварское благоустройство двора.
 
– У нас снесли детскую площадку, убрали газоны, сняли дёрн с большой территории двора, сложив его в кучи. Территорию засыпали песком — дети приходят домой грязные, канализация засоряется, в песке находятся экскременты собак и кошек, — рассказывает наша читательница Елизавета. — Завезли грунт, зараженный сильным аллергеном – лебедой, выкорчевали здоровые деревья, повредили корни других, они засыхают! Писали обращения Президенту, в администрацию Тулы – тщетно, нас не слышат!
 
 
 
Myslo обратился за комментарием в администрацию Тулы. Приводим ответ:
 
– Собственниками домов № 7 и 11 по ул. Максимовского в 2017 году принято решение по благоустройству придомовой территории. На основании предоставленных документов данный дом был включен в перечень объектов планируемых к благоустройству придомовых территорий на 2021 год.
 
Планировалось из федерального бюджета выделить на дом № 7 — 3,3 млн руб., на дом № 11 — 3,6 млн руб.
 
Однако после обращения собственников в адрес главы администрации города Тулы принято решение изыскать возможность благоустроить данную дворовую территорию, включая работы по дополнительному перечню.
 
Исходя из протокола сформирован, утвержден и согласован перечень работ уполномоченными лицами, в том числе устройство ударопоглощающего песчаного покрытия под элементами детского и спортивного оборудования.
 
Данное покрытие выполняется согласно техническому регламенту Евразийского экономического союза «О безопасности оборудования для детских игровых площадок» (ТР ЕАЭС 042/2017).
 
Одновременно поясняем, что в ходе эксплуатации детских игровых и спортивных площадок на дворовой территории собственники могут принять решение по замене песчаного покрытия на резиновое в последующие годы в рамках муниципальных программ «Наш город» или «Народный бюджет».
 
Также в соответствии с техническим заданием выполнены работы по удалению деревьев и корчеванию пней в количестве 3 шт.
 
В рамках программы «Формирование современной городской среды» запланированы работы по высадке туй в количестве 10 шт.
 
Дополнительно планируется выполнить высадку порядка 20 саженцев деревьев.
 
На основании вышеизложенного общая стоимость планируемого благоустройства данного объекта в рамках муниципальных программ «Формирование современной городской среды», «Наш город» и «Оборудование взамен демонтированного» составляет порядка 20 млн руб.

 

Галерея
Жители с ул. Максимовского пожаловались на варварское благоустройство двора, Фото: 1
Жители с ул. Максимовского пожаловались на варварское благоустройство двора, Фото: 2
Жители с ул. Максимовского пожаловались на варварское благоустройство двора, Фото: 3
Жители с ул. Максимовского пожаловались на варварское благоустройство двора, Фото: 4
Жители с ул. Максимовского пожаловались на варварское благоустройство двора, Фото: 5
Жители с ул. Максимовского пожаловались на варварское благоустройство двора, Фото: 6
Жители с ул. Максимовского пожаловались на варварское благоустройство двора, Фото: 7
Жители с ул. Максимовского пожаловались на варварское благоустройство двора, Фото: 8
Жители с ул. Максимовского пожаловались на варварское благоустройство двора, Фото: 9
Жители с ул. Максимовского пожаловались на варварское благоустройство двора, Фото: 10
Жители с ул. Максимовского пожаловались на варварское благоустройство двора, Фото: 11
Жители с ул. Максимовского пожаловались на варварское благоустройство двора, Фото: 12
Жители с ул. Максимовского пожаловались на варварское благоустройство двора, Фото: 13
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