Жители с ул. Максимовского пожаловались на варварское благоустройство двора

В редакцию Myslo обратились жители дома № 7 по ул. Максимовского с жалобой на варварское благоустройство двора.

– У нас снесли детскую площадку, убрали газоны, сняли дёрн с большой территории двора, сложив его в кучи. Территорию засыпали песком — дети приходят домой грязные, канализация засоряется, в песке находятся экскременты собак и кошек, — рассказывает наша читательница Елизавета. — Завезли грунт, зараженный сильным аллергеном – лебедой, выкорчевали здоровые деревья, повредили корни других, они засыхают! Писали обращения Президенту, в администрацию Тулы – тщетно, нас не слышат!

Myslo обратился за комментарием в администрацию Тулы. Приводим ответ:

– Собственниками домов № 7 и 11 по ул. Максимовского в 2017 году принято решение по благоустройству придомовой территории. На основании предоставленных документов данный дом был включен в перечень объектов планируемых к благоустройству придомовых территорий на 2021 год.

Планировалось из федерального бюджета выделить на дом № 7 — 3,3 млн руб., на дом № 11 — 3,6 млн руб.

Однако после обращения собственников в адрес главы администрации города Тулы принято решение изыскать возможность благоустроить данную дворовую территорию, включая работы по дополнительному перечню.

Исходя из протокола сформирован, утвержден и согласован перечень работ уполномоченными лицами, в том числе устройство ударопоглощающего песчаного покрытия под элементами детского и спортивного оборудования.

Данное покрытие выполняется согласно техническому регламенту Евразийского экономического союза «О безопасности оборудования для детских игровых площадок» (ТР ЕАЭС 042/2017).

Одновременно поясняем, что в ходе эксплуатации детских игровых и спортивных площадок на дворовой территории собственники могут принять решение по замене песчаного покрытия на резиновое в последующие годы в рамках муниципальных программ «Наш город» или «Народный бюджет».

Также в соответствии с техническим заданием выполнены работы по удалению деревьев и корчеванию пней в количестве 3 шт.

В рамках программы «Формирование современной городской среды» запланированы работы по высадке туй в количестве 10 шт.

Дополнительно планируется выполнить высадку порядка 20 саженцев деревьев.

На основании вышеизложенного общая стоимость планируемого благоустройства данного объекта в рамках муниципальных программ «Формирование современной городской среды», «Наш город» и «Оборудование взамен демонтированного» составляет порядка 20 млн руб.