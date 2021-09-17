Памятка: куда звонить тулякам, если не дали отопление
Тульским УК дали 5 дней на регулировку отопления. Myslo публикует список всех возможных телефонов, на которые можно звонить, если дома холодно.
Накануне по постановлению главы городской администрации Дмитрия Миляева в областной столице стартовал отопительный сезон.
Подача тепла в жилые дома производится в течение пяти дней с начала отопительного сезона. Еще пять дней дается на регулировку отопительных систем жилых домов.
По вопросам отопительного сезона в городе туляки могут обратиться в свои управляющие компании. Кроме этого работают горячие линии:
- главное управление администрации города по Центральному территориальному округу, тел. 8 (920) 750−55−71;
- главное управление администрации города по Пролетарскому территориальному округу, тел. 8 (920) 744−10−22;
- главное управление администрации города по Зареченскому территориальному округу, тел. 47−16−68;
- главное управление администрации города по Советскому территориальному округу, тел. 8 (920) 759−19−80;
- главное управление администрации города по Привокзальному территориальному округу, тел. 24−71−74;
- управление по городскому хозяйству администрации города Тулы, тел. 8 (910) 150−82−93.
Также по всем возникающим вопросам туляки могут обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу по номерам: (4872) 47−20−34; (4872) 47−20−37, 1391 — короткий номер (работает только при наборе со стационарного городского телефона).
Телефоны горячих линий ресурсоснабжающих организаций:
- ООО «Терра71», тел. 73−08−73;
- АО «Тульский таксопарк», тел. 24−14−80;
- АО «ТОКБА», тел. 22−44−90;
- АО «Тулатеплосеть», АДС — тел. 42−53−21;
- ООО «ТОЗ-Энерго», тел.: 46−92−25; 46−92−74;
- Тульский территориальный участок Московской дирекции по тепловодоснабжению, структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению филиала ОАО «РЖД», тел. 20−26−42.
|
Название управляющей организации
|
Телефон горячей линии пуска отопления
|
Телефон АДС
|
ООО «УК № 1»
|
33−80−31
|
56−54−54
|
ООО УК «Аксиома»
|
50−52−60
|
56−54−54
|
ООО «Апрель-Менеджмент»
|
70−13−25
|
73−01−08
|
ООО «УК Аврора»
|
71−63−30
|
56−54−54
|
ООО УК «Арсенал»
|
38−55−82
|
56−54−54
|
ООО «АСТЕК»
|
25−01−72, 70−17−01
|
56−54−54
|
ООО «АСС-Техник»
|
77−05−22
|
8−902−842−66−43
|
ООО «АДС Тулы»
|
52−40−11
|
56−54−54
|
ООО «Велиград»
|
8−920−788−97−71
|
8−920−788−97−71
|
ООО «Внешстрой-Коммунсервис»
|
40−55−80
|
8−915−787−57−74
|
ООО «УК «ГАММА»
|
58−95−55
|
71−61−16
|
ООО «УК «Горизонт»
|
52−02−53, 52−52−63
|
56−54−54
|
ООО «ДВИЖЕНИЕ»
|
8−953−199−47−51
|
8−953−963−49−94
|
ООО «УК «Домсервис»
|
52−15−51
|
52−52−72
|
ООО «УК «Домофонд»
|
41−24−51, 79−04−51
|
79−04−51, 41−24−51
|
ООО «Евросити»
|
71−77−74
|
ООО «Жилищная Управляющая Компания»
|
43−86−69
|
56−54−54
|
ООО «Жилцентр»
|
25−00−25
|
25−00−25
|
ООО «ЖИЛКОМЦЕНТР»
|
25−00−25
|
25−00−25
|
ООО «УК «Жилхоз» Советского района города Тулы
|
56−51−12 56−47−33
|
56−54−54
|
ООО «Жилищно-строительная Компания»
|
21−20−65
|
56−54−54
|
ООО «Жилищно-санитарное обслуживание» (ЖСО)
|
71−71−63
|
71−71−63
|
ООО «УК «ЗеленГрадъ»
|
70−13−25
|
73−01−08
|
ООО «Инверсия +»
|
8−953−960−29−01
|
8−953−963−49−94
|
ООО УК «Индустрия Сервиса»
|
8−963−934−01−03,
|
8−963−934−01−03
|
ООО «Инженер Про»
|
72−52−75, 72−56−60
|
72−53−27, 8−920−740−07−70
|
ООО «Инженер Про Центр»
|
72−52−75, 72−56−60
|
72−53−27, 8−920−740−07−70
|
ООО «УК «Квартал»
|
70−06−26 8−910−940−83−44
|
56−54−54
|
ООО «Косогорец»
|
58−74−01
|
56−54−54
|
ООО «Группа компаний «Кит»
|
79−23−03
|
56−54−54
|
ООО «Кировский» г. Тула
|
8−920−275−67−69
|
56−54−54
|
ООО «УК «Комфорт»
|
52−00−07
|
52−00−07
|
ООО «Комфортсервис»
|
72−55−40
|
8−999−782−64−56
|
ООО «УК «Левобережный»
|
71−46−35
|
8−950−906−88−61 (Кутузова);
|
ООО «Лучший Дом»
|
77−32−51
|
8−967−431−68−50
|
ООО «УК «Левша»
|
77−00−88
|
56−54−54
|
ООО «УК «Лига ЖКХ»
|
71−01−22; 71−01−23;
|
56−54−54
|
ООО «Лад»
|
50−52−60
|
56−54−54
|
ООО «Магистраль»
|
55−10−04; 55−14−54
|
8−962−274−85−85
|
ООО «УК «Мясново»
|
71−66−42
|
56−54−54; 71−66−62
|
ООО «УК «Мастер-Сервис»
|
58−74−76
|
56−54−54
|
ООО «Межмуниципальная управляющая компания»
|
21−63−61
|
52−40−10
|
ООО «УК «Наш Дом»
|
71−11−97
|
8−967431−68−50
|
ООО «Новая УК»
|
72−36−01
|
8−930−790−27−27
|
ООО «УК «Новострой»
|
75−38−88
|
8−902−696−22−20
|
ООО «Новострой-71»
|
52−55−11
|
52−55−11 (круглосуточно)
|
ООО «Новый город»
|
52−40−20
|
56−54−54
|
ООО «УК «Новый коммунальный путь»
|
52−48−90
|
52−48−90
|
ООО «УК «Новые Черемушки»
|
8−910−158−70−89
|
56−54−54 — телефон аварийной службы;
|
ООО «УК «Новое время»
|
58−10−00
|
56−54−54
|
ООО «Новые Технологии Комфорта»
|
38−58−41
|
56−54−54
|
ООО «Оружейная Столица»
|
52−37−03
|
52−52−72
|
ООО «Оружейная слобода»
|
58−84−08
|
56−54−54
|
ООО «Управляющая компания «Платоновский лес»
|
70−10−74
|
56−54−54
|
ООО «Плехановская УК»
|
75−20−68
|
8−958−663−89−86
|
ООО «УК «Подъем»
|
25−07−02
|
25−07−02
|
ООО «УК «ПОДЪЕМ ДОМ»
|
25−07−02
|
25−07−02
|
ООО «УК «Ресурс»
|
58−25−35;50−73−03
|
56−54−54
|
ООО «Развитие Сервис»
|
52−39−72; 38−49−37
|
56−54−54
|
ООО «РСК-71»
|
38−52−69
|
28−52−69, 56−54−54
|
ОАО фирма «РЭМС»
|
40−85−85
|
40−22−22
|
ООО «УК «Родной дом»
|
8−920−272−80−08
|
56−54−54
|
ООО «Согласие»
|
52−52−80
|
71−61−16
|
ООО УК «Современник»
|
79−22−77
|
56−54−54 до 01.10.2021,
|
ООО «Союз»
|
8−953−438−23−01
|
8−950−904−36−47
|
ООО «Свои»
|
71−00−99
|
56−54−54
|
ООО «Свой дом»
|
52−27−06
|
56−54−54
|
ООО «
|
8−950−901−22−91,
|
8−950−900−90−67
|
ООО «Спектр»
|
70−05−64, 71−78−59, 71−60−89
|
56−54−54
|
ООО «Смарт-Сервис»
|
75−38−88
|
8−902−696−22−20
|
ООО «СтройМАКС»
|
70−20−29
|
52−52−72, 52−00−07
|
ООО «СпецСтрой»
|
71−46−35
|
8−950−906−88−61 (Кутузова);
|
ООО «СЭЖД» (Служба эксплуатации жилищного фонда)
|
40−82−03,
|
40−22−22
|
ООО «УК «Светлый дом»
|
52−03−62, 52−60−02
|
56−54−54
|
ООО «СтройТехМонтаж»
|
8−920−777−43−87
|
56−54−54 8−920−777−43−87
|
ООО «Тульское жилищное хозяйство» (Тулжилхоз)
|
76−10−61
|
58−02−80
|
ООО «УК «Твой Управляющий»
|
71−06−21
|
8−915−782−35−90
|
ООО «УК «ТЕМП»
|
77−04−43
|
56−54−54
|
ООО «ТРИС»
|
79−00−02
|
8−930−797−42−69,
|
ООО «Управляющая компания «Тулица»
|
70−10−74
|
56−54−54
|
ООО «УК» ТОКТО»
|
71−71−92
|
56−54−54
|
ООО «Тульская городская управляющая компания»
|
75−34−02 — пн.-чт. с 08−00 до 16−00;
|
71−78−80
|
ООО «Тульский техник»
|
30−47−92, 38−50−59
|
8−920−790−03−00
|
ООО «Жилищно-Эксплуатационная Компания «Тульский дом»
|
55−14−54
|
8−962−274−85−85
|
ООО «
|
58−89−41
|
58−73−68, 8−953−952−12−75
|
ООО «Тульская эксплуатационная компания»
|
38−46−33
|
56−54−54
|
ООО «УютДом»
|
70−41−41
|
52−00−07
|
ООО «УК «Управ-Сити»
|
58−07−78
|
56−54−54
|
ООО «Фаворит»
|
70−40−34
|
56−54−54
|
ООО «Феникс»
|
55−14−54
|
8−903−844−11−77
|
ООО «УК «Центральная»
|
71−65−73
|
71−68−50
|
ООО «УК «Чистый город»
|
70−29−60, 70−17−29
|
8−910−588−91−93,
|
ООО «УК «Эталон»
|
8−953−194−77−87
|
8−953−194−77−87
|
ООО «Этажи»
|
23−95−22
|
56−54−54
|
ООО «Управляющая компания «Южная»
|
70−10−74
|
56−54−54
|
ООО «ЭЛИТ ДОМ»
|
71−74−77
|
71−77−20