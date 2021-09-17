Памятка: куда звонить тулякам, если не дали отопление

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Тульским УК дали 5 дней на регулировку отопления. Myslo публикует список всех возможных телефонов, на которые можно звонить, если дома холодно.

Накануне по постановлению главы городской администрации Дмитрия Миляева в областной столице стартовал отопительный сезон.

Подача тепла в жилые дома производится в течение пяти дней с начала отопительного сезона. Еще пять дней дается на регулировку отопительных систем жилых домов.

По вопросам отопительного сезона в городе туляки могут обратиться в свои управляющие компании. Кроме этого работают горячие линии:

главное управление администрации города по Центральному территориальному округу, тел. 8 (920) 750−55−71;

главное управление администрации города по Пролетарскому территориальному округу, тел. 8 (920) 744−10−22;

главное управление администрации города по Зареченскому территориальному округу, тел. 47−16−68;

главное управление администрации города по Советскому территориальному округу, тел. 8 (920) 759−19−80;

главное управление администрации города по Привокзальному территориальному округу, тел. 24−71−74;

управление по городскому хозяйству администрации города Тулы, тел. 8 (910) 150−82−93.

Также по всем возникающим вопросам туляки могут обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу по номерам: (4872) 47−20−34; (4872) 47−20−37, 1391 — короткий номер (работает только при наборе со стационарного городского телефона).

Телефоны горячих линий ресурсоснабжающих организаций:

ООО «Терра71», тел. 73−08−73;

АО «Тульский таксопарк», тел. 24−14−80;

АО «ТОКБА», тел. 22−44−90;

АО «Тулатеплосеть», АДС — тел. 42−53−21;

ООО «ТОЗ-Энерго», тел.: 46−92−25; 46−92−74;

Тульский территориальный участок Московской дирекции по тепловодоснабжению, структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению филиала ОАО «РЖД», тел. 20−26−42.

Телефоны горячих линий управляющих компаний