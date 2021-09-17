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Памятка: куда звонить тулякам, если не дали отопление
Фото pixabay.com.

Памятка: куда звонить тулякам, если не дали отопление

Тульским УК дали 5 дней на регулировку отопления. Myslo публикует список всех возможных телефонов, на которые можно звонить, если дома холодно.

Накануне по постановлению главы городской администрации Дмитрия Миляева в областной столице стартовал отопительный сезон.

Подача тепла в жилые дома производится в течение пяти дней с начала отопительного сезона. Еще пять дней дается на регулировку отопительных систем жилых домов.

По вопросам отопительного сезона в городе туляки могут обратиться в свои управляющие компании. Кроме этого работают горячие линии:

  • главное управление администрации города по Центральному территориальному округу, тел. 8 (920) 750−55−71;
  • главное управление администрации города по Пролетарскому территориальному округу, тел. 8 (920) 744−10−22;
  • главное управление администрации города по Зареченскому территориальному округу, тел. 47−16−68;
  • главное управление администрации города по Советскому территориальному округу, тел. 8 (920) 759−19−80;
  • главное управление администрации города по Привокзальному территориальному округу, тел. 24−71−74;
  • управление по городскому хозяйству администрации города Тулы, тел. 8 (910) 150−82−93.

Также по всем возникающим вопросам туляки могут обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу по номерам: (4872) 47−20−34; (4872) 47−20−37, 1391 — короткий номер (работает только при наборе со стационарного городского телефона).

Телефоны горячих линий ресурсоснабжающих организаций:

  • ООО «Терра71», тел. 73−08−73;
  • АО «Тульский таксопарк», тел. 24−14−80;
  • АО «ТОКБА», тел. 22−44−90;
  • АО «Тулатеплосеть», АДС — тел. 42−53−21;
  • ООО «ТОЗ-Энерго», тел.: 46−92−25; 46−92−74;
  • Тульский территориальный участок Московской дирекции по тепловодоснабжению, структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению филиала ОАО «РЖД», тел. 20−26−42.
Телефоны горячих линий управляющих компаний

Название управляющей организации

Телефон горячей линии пуска отопления

Телефон АДС

ООО «УК № 1»

33−80−31

56−54−54

ООО УК «Аксиома»

50−52−60

56−54−54

ООО «Апрель-Менеджмент»

70−13−25

73−01−08

ООО «УК Аврора»

71−63−30

56−54−54

ООО УК «Арсенал»

38−55−82

56−54−54

ООО «АСТЕК»

25−01−72, 70−17−01

56−54−54

ООО «АСС-Техник»

77−05−22

8−902−842−66−43

ООО «АДС Тулы»

52−40−11

56−54−54

ООО «Велиград»

8−920−788−97−71

8−920−788−97−71

ООО «Внешстрой-Коммунсервис»

40−55−80

8−915−787−57−74

ООО «УК «ГАММА»

58−95−55

71−61−16

ООО «УК «Горизонт»

52−02−53, 52−52−63

56−54−54

ООО «ДВИЖЕНИЕ»

8−953−199−47−51

8−953−963−49−94

ООО «УК «Домсервис»

52−15−51

52−52−72

ООО «УК «Домофонд»

41−24−51, 79−04−51

79−04−51, 41−24−51

ООО «Евросити»

71−77−74

71−77−74

ООО «Жилищная Управляющая Компания»

43−86−69

56−54−54

ООО «Жилцентр»

25−00−25

25−00−25

ООО «ЖИЛКОМЦЕНТР»

25−00−25

25−00−25

ООО «УК «Жилхоз» Советского района города Тулы

56−51−12 56−47−33

56−54−54

ООО «Жилищно-строительная Компания»

21−20−65

56−54−54

ООО «Жилищно-санитарное обслуживание» (ЖСО)

71−71−63

71−71−63

ООО «УК «ЗеленГрадъ»

70−13−25

73−01−08

ООО «Инверсия +»

8−953−960−29−01

8−953−963−49−94

ООО УК «Индустрия Сервиса»

8−963−934−01−03,
8−930−074−04−71

8−963−934−01−03

ООО «Инженер Про»

72−52−75, 72−56−60

72−53−27, 8−920−740−07−70

ООО «Инженер Про Центр»

72−52−75, 72−56−60

72−53−27, 8−920−740−07−70

ООО «УК «Квартал»

70−06−26 8−910−940−83−44

56−54−54

ООО «Косогорец»

58−74−01

56−54−54

ООО «Группа компаний «Кит»

79−23−03

56−54−54

ООО «Кировский» г. Тула

8−920−275−67−69

56−54−54

ООО «УК «Комфорт»

52−00−07

52−00−07

ООО «Комфортсервис»

72−55−40

8−999−782−64−56

ООО «УК «Левобережный»

71−46−35

8−950−906−88−61 (Кутузова);
71−46−30
(Г. Маргелова);
8−920−788−97−71 (Левобережный)

ООО «Лучший Дом»

77−32−51

8−967−431−68−50

ООО «УК «Левша»

77−00−88

56−54−54

ООО «УК «Лига ЖКХ»

71−01−22; 71−01−23;
8−905−119−86−97

56−54−54

ООО «Лад»

50−52−60

56−54−54

ООО «Магистраль»

55−10−04; 55−14−54

8−962−274−85−85

ООО «УК «Мясново»

71−66−42

56−54−54; 71−66−62

ООО «УК «Мастер-Сервис»

58−74−76

56−54−54

ООО «Межмуниципальная управляющая компания»

21−63−61
(с 08−00 до 17−00)

52−40−10
(с 17−00 до 08−00)

ООО «УК «Наш Дом»

71−11−97

8−967431−68−50

ООО «Новая УК»

72−36−01

8−930−790−27−27

ООО «УК «Новострой»

75−38−88

8−902−696−22−20

ООО «Новострой-71»

52−55−11

52−55−11 (круглосуточно)

ООО «Новый город»

52−40−20

56−54−54

ООО «УК «Новый коммунальный путь»

52−48−90

52−48−90

ООО «УК «Новые Черемушки»

8−910−158−70−89

56−54−54 — телефон аварийной службы;
8−903−840−58−81 — котельные и насосные

ООО «УК «Новое время»

58−10−00

56−54−54

ООО «Новые Технологии Комфорта»

38−58−41

56−54−54

ООО «Оружейная Столица»

52−37−03

52−52−72

ООО «Оружейная слобода»

58−84−08

56−54−54

ООО «Управляющая компания «Платоновский лес»

70−10−74

56−54−54

ООО «Плехановская УК»

75−20−68

8−958−663−89−86

ООО «УК «Подъем»

25−07−02
(с 08−00 до 17−00);
35−34−93
(с 17−00 до 08−00)

25−07−02
(с 08−00 до 17−00);
35−34−93
(с 17−00 до 08−00)

ООО «УК «ПОДЪЕМ ДОМ»

25−07−02
(с 08−00 до 17−00);
35−34−93
(с 17−00 до 08−00)

25−07−02
(с 08−00 до 17−00);
35−34−93
(с 17−00 до 08−00)

ООО «УК «Ресурс»

58−25−35;50−73−03

56−54−54

ООО «Развитие Сервис»

52−39−72; 38−49−37

56−54−54

ООО «РСК-71»

38−52−69

28−52−69, 56−54−54

ОАО фирма «РЭМС»

40−85−85

40−22−22

ООО «УК «Родной дом»

8−920−272−80−08

56−54−54

ООО «Согласие»

52−52−80
(с 08−00 до 20−00)

71−61−16

ООО УК «Современник»

79−22−77

56−54−54 до 01.10.2021,
8−953−958−89−91 с 01.10.2021

ООО «Союз»

8−953−438−23−01

8−950−904−36−47

ООО «Свои»

71−00−99

56−54−54

ООО «Свой дом»

52−27−06

56−54−54

ООО «УК «Северная Мыза»

8−950−901−22−91,
8−920−780−22−55,
8−950−901−22−97,
8−953−443−39−11

8−950−900−90−67

ООО «Спектр»

70−05−64, 71−78−59, 71−60−89

56−54−54

ООО «Смарт-Сервис»

75−38−88

8−902−696−22−20

ООО «СтройМАКС»

70−20−29

52−52−72, 52−00−07

ООО «СпецСтрой»

71−46−35

8−950−906−88−61 (Кутузова);
71−46−30
(Г. Маргелова);
8−920−788−97−71 (Левобережный)

ООО «СЭЖД» (Служба эксплуатации жилищного фонда)

40−82−03,
8−950−910−85−38

40−22−22

ООО «УК «Светлый дом»

52−03−62, 52−60−02

56−54−54

ООО «СтройТехМонтаж»

8−920−777−43−87

56−54−54 8−920−777−43−87

ООО «Тульское жилищное хозяйство» (Тулжилхоз)

76−10−61

58−02−80

ООО «УК «Твой Управляющий»

71−06−21

8−915−782−35−90

ООО «УК «ТЕМП»

77−04−43

56−54−54

ООО «ТРИС»

79−00−02

8−930−797−42−69,
79−00−02, 56−54−54

ООО «Управляющая компания «Тулица»

70−10−74

56−54−54

ООО «УК» ТОКТО»

71−71−92

56−54−54

ООО «Тульская городская управляющая компания»

75−34−02 — пн.-чт. с 08−00 до 16−00;
75−34−02 — пт. с 08−00 до 16−00

71−78−80

ООО «Тульский техник»

30−47−92, 38−50−59

8−920−790−03−00

ООО «Жилищно-Эксплуатационная Компания «Тульский дом»

55−14−54

8−962−274−85−85

ООО «УК «Тульский двор»

58−89−41

58−73−68, 8−953−952−12−75

ООО «Тульская эксплуатационная компания»

38−46−33

56−54−54

ООО «УютДом»

70−41−41

52−00−07

ООО «УК «Управ-Сити»

58−07−78

56−54−54

ООО «Фаворит»

70−40−34

56−54−54

ООО «Феникс»

55−14−54

8−903−844−11−77

ООО «УК «Центральная»

71−65−73

71−68−50

ООО «УК «Чистый город»

70−29−60, 70−17−29

8−910−588−91−93,
8−930−791−44−87

ООО «УК «Эталон»

8−953−194−77−87

8−953−194−77−87

ООО «Этажи»

23−95−22

56−54−54

ООО «Управляющая компания «Южная»

70−10−74

56−54−54

ООО «ЭЛИТ ДОМ»

71−74−77

71−77−20

 

Юлия Королева
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Автор: Юлия Королева
сегодня, в 13:10 +1
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