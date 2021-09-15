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Развязка на улице Ложевой: кафе и киоски снесут, а владельцам компенсируют убытки

Развязка на улице Ложевой: кафе и киоски снесут, а владельцам компенсируют убытки

Об этом рассказал глава администрации Тулы Дмитрий Миляев.

О том, как будут изымать землю для строительства новой транспортной развязки, пишут «Тульские новости» со ссылкой на главу администрации Тулы Дмитрия Миляева.

Проект двухуровневой развязки не предполагает наличие на ней коммерческих объектов. А там находятся заправка, кафе, шиномонтажи. Глава города сообщил, что при изъятии этой земли бизнесменам компенсируют потери.

— Слово «изъятие» чаще всего вызывает негативный эмоциональный отклик, но это установленные законом процедуры. Причем не бесплатные процедуры, а предполагающие тщательную оценку имущества, включение в стоимость возмещения, кроме рыночной стоимости, всех расходов бизнеса, связанных с неисполнением обязательств и упущенной выгоды, — приводит издание слова Дмитрия Миляева.

Известно, что на развязке находится сразу несколько коммерческих точек. По информации Myslo, многие из них связаны со структурами, близкими к депутату Тульской городской Думы Дмитрию Федотову, либо принадлежат лично ему.

Так, например, уставной капитал ООО «СВШ», она же «Самая вкусная шаурма», распределен так: 75% принадлежит лично Дмитрию Ивановичу Федотову, а 25% – Клавдии Никаноровне Рем (по нашим данным, родственнице областного депутата Александра Рема).

Также Федотову принадлежит 50% ООО «Парус» (мойка, шиномонтаж).

Постановление об изъятии для муниципальных нужд земельного участка, принадлежащего ООО «Газонефтепродукт сеть» (автозаправка), глава администрации Тулы Дмитрий Миляев подписал в декабре 2020 года.

Юлия Королева
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Автор: Юлия Королева
сегодня, в 11:30 +2
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