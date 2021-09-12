новости
новости
Регистрация
В воскресенье в центре Тулы ограничат продажу алкоголя

В воскресенье в центре Тулы ограничат продажу алкоголя

Купить спиртные напитки можно будет только после 19.00.

На стадионе «Арсенал» 12 сентября канониры сыграют со столичным ЦСКА. Согласно действующему региональному законодательству, во время проведения массового мероприятия, а также за три часа до его начала и в течение трёх часов после его завершения в радиусе километра от места проведения должна быть ограничена продажа алкогольной продукции.

Любые спиртные напитки, включая пиво, сидр, пуаре и медовуху в центре города можно будет приобрести только после 19.00.

Матч «Арсенал» – ЦСКА начнётся в 14.00. Читайте текстовую трансляцию на Myslo!

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
сегодня, в 11:05 +1
Другие статьи по темам
Событие
матч Арсенал - ЦСКАограничение продажи алкоголяфутбольный матчтульский футбол
Место
Туластадион Арсенал
;

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Статистика по коронавирусу за сутки: в Тульской области за сутки скончались 10 человек
Статистика по коронавирусу за сутки: в Тульской области за сутки скончались 10 человек
Как отметили День города в тульских парках: фоторепортаж
Как отметили День города в тульских парках: фоторепортаж
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.