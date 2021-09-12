В воскресенье в центре Тулы ограничат продажу алкоголя

Купить спиртные напитки можно будет только после 19.00.

На стадионе «Арсенал» 12 сентября канониры сыграют со столичным ЦСКА. Согласно действующему региональному законодательству, во время проведения массового мероприятия, а также за три часа до его начала и в течение трёх часов после его завершения в радиусе километра от места проведения должна быть ограничена продажа алкогольной продукции.

Любые спиртные напитки, включая пиво, сидр, пуаре и медовуху в центре города можно будет приобрести только после 19.00.