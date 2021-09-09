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На каких улицах Тулы затруднено движение: оперативная информация
Фото из архива MySlo

На каких улицах Тулы затруднено движение: оперативная информация

По данным ситуационного информационно-аналитического центра «Компас», движение восстановится в течение часа.

Согласно информации центра «Компас 71», движение транспортных средств на дорогах Тулы оценивается в 4-5 баллов, средняя скорость движения – порядка 29-34 км/ч. Имеются затруднения на улицах Кирова, Калинина, Каракозова, Ложевой и Демидовской, а также в районе ТЦ «Пролетарский».

В центре города участки затруднения имеются на пр. Ленина (от ул. Каминского до ул. Советской), на ул. Советской (от ул. Мосина до Красноармейского пр-та).

Затруднено движение и на прилегающих улицах – Мосина, Староникитской, на Красноармейском пр-те. Здесь участок затруднения составляет порядка 5-6 баллов, скорость движения – 22-26 км/ч. Восстановление рабочего движения ожидается к 19.30.

 

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