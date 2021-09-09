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Под Тулой обнаружено зловонное озеро отходов

Под Тулой обнаружено зловонное озеро отходов

Ручей, наполняющий это озеро, по словам местных жителей, берет свое начало на предприятии, расположенном на краю пос. Ильинка.

Опасный водоем, сеть ручьев и запруд на днях обнаружил житель пос. Ильинка Игорь Потапов, когда отправился в посадку за грибами.

Игорь Потапов

– Чуть выше посадки промышленная площадка, и ручей течет как раз с той стороны, – рассказывает мужчина. – Они в прошлом году сливали нечистоты вдоль дороги. А теперь, видимо, решили, что никто не увидит, если пустить всё по полю и в посадку. Давно уже тут всё течет, вон уже у оврага даже рельеф поменялся – потоком всё вымыло.

Нечистоты заполнили весь овраг, а в самой его глубокой части образовалось настоящее озеро. Запах рядом с этими водными объектами из сточных вод соответствующий.

Начальник главного управления по Центральному территориальному округу Александр Корнеичев рассказал, что в курсе этой ситуации. В ближайшее время будет сформирована комиссия, которая выедет на место для осмотра территории и определения ущерба.

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Под Тулой обнаружено зловонное озеро отходов, Фото: 1
Под Тулой обнаружено зловонное озеро отходов, Фото: 2
Под Тулой обнаружено зловонное озеро отходов, Фото: 3
Под Тулой обнаружено зловонное озеро отходов, Фото: 4
Под Тулой обнаружено зловонное озеро отходов, Фото: 5
Под Тулой обнаружено зловонное озеро отходов, Фото: 6
Под Тулой обнаружено зловонное озеро отходов, Фото: 7
Под Тулой обнаружено зловонное озеро отходов, Фото: 8
Под Тулой обнаружено зловонное озеро отходов, Фото: 9
Под Тулой обнаружено зловонное озеро отходов, Фото: 10
Под Тулой обнаружено зловонное озеро отходов, Фото: 11
Под Тулой обнаружено зловонное озеро отходов, Фото: 12
Под Тулой обнаружено зловонное озеро отходов, Фото: 13
Под Тулой обнаружено зловонное озеро отходов, Фото: 14
Под Тулой обнаружено зловонное озеро отходов, Фото: 15
Под Тулой обнаружено зловонное озеро отходов, Фото: 16
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Автор: Юлия Александрова
Фотограф: Дмитрий Дзюбин
сегодня, в 18:06 +2
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