Под Тулой обнаружено зловонное озеро отходов

Ручей, наполняющий это озеро, по словам местных жителей, берет свое начало на предприятии, расположенном на краю пос. Ильинка.

Опасный водоем, сеть ручьев и запруд на днях обнаружил житель пос. Ильинка Игорь Потапов, когда отправился в посадку за грибами.

Игорь Потапов – Чуть выше посадки промышленная площадка, и ручей течет как раз с той стороны, – рассказывает мужчина. – Они в прошлом году сливали нечистоты вдоль дороги. А теперь, видимо, решили, что никто не увидит, если пустить всё по полю и в посадку. Давно уже тут всё течет, вон уже у оврага даже рельеф поменялся – потоком всё вымыло.

Нечистоты заполнили весь овраг, а в самой его глубокой части образовалось настоящее озеро. Запах рядом с этими водными объектами из сточных вод соответствующий.

Начальник главного управления по Центральному территориальному округу Александр Корнеичев рассказал, что в курсе этой ситуации. В ближайшее время будет сформирована комиссия, которая выедет на место для осмотра территории и определения ущерба.