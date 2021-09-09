Волейбольная «Тулица» представила новичков: фоторепортаж

Руководство клуба рассказало о задачах команды на сезон, о взаимодействии с болельщиками и о том, где пройдут домашние матчи.

Сегодня, 9 сентября, в индустриальном кластере «Октава» ВК «Тулица» провел большую пресс-конференцию для СМИ и болельщиков. На вопросы отвечали президент клуба Николай Терехов, тренер команды Александр Перепелкин и волейболистка Анастасия Азанова. Публикуем самое важное, о чем говорили.

— Прошел Кубок губернатора по волейболу. Довольны ли организацией турнира?

Николай Терехов: Мы стремились к тому, чтобы турнир получился интересным, ярким. Главный принцип — мы не приглашаем слабые команды. Этим турниром хотели проверить себя. Когда приезжают такие гранды, болельщикам доставляет удовольствие смотреть не только матчи «Тулицы».

Праздник волейбола удался! Когда я поднимал глаза на трибуны, видел счастливые глаза болельщиков. Порадовало большое количество людей в зале.

— Насколько для вас был важен этот турнир как для игрока?

Анастасия Азанова: Я выросла в Туле, развивалась, здесь я начала играть. Мне понравилось, как прошел Кубок губернатора. Организация была на высоте. Это был такой праздник! Мы играли с Краснодаром, Казанью, теми соперниками, с которыми еще не раз встретимся в сезоне. Да, нам где-то чего-то не хватило, но нет предела совершенству. Всегда есть, над чем работать.

— На каких позициях произошло усиление? Какую игру от «Тулицы» ожидать в этом сезоне?

Александр Перепелкин: В прошлом году нам многие со стороны говорили: «Отличная игра, хорошо боретесь», но у нас не было результата. В этом сезоне постарались усилить позиции, которые могли бы решать самые сложные моменты.

— В прошлом сезоне после каждого победного матча в команде выбирали лучшего игрока. Будет ли продолжена эта традиция?

Александр Перепелкин: Сейчас пока думаем, как это правильно организовать. Каждый сезон — новая история. Продолжить эту традицию было бы неплохо.

— Видели на Кубке губернатора талисман команды. Расскажите о нем. И еще вопрос: будет ли у «Тулицы» клубный магазин, чтобы болельщики могли приобретать символику?

Руководитель пресс-службы Кирилл Давыдов: Пока имени у талисмана нет, мы хотели бы предложить выбрать его болельщикам.

Николай Терехов: Прорабатываем юридическую сторону организации магазина символики. Организационных моментов много. Уверен, что уже на первом туре чемпионате России такой магазин у нас будет.

— Как прошли сборы у команды и в каком функциональном состоянии спортсменки подходят к Кубку России?

Александр Перепелкин: У нас прошли сборы в Туле, Анапе. На мой взгляд, команда сейчас готова на 50 процентов, хотя уже скоро матчи. Будем бороться.

— Команда определилась с капитаном? И еще вопрос. На сайте «Тулицы» было объявлено о подписании контракта с Юлией Коренчук. Что с ней сейчас?

Александр Перепелкин: На днях планируется собрание, где мы выберем капитана команды.

Николай Терехов: Юлию я знаю давно. Это игрок, который зарекомендовал себя на высоком уровне. К сожалению, случилось так, что Юлии в межсезонье провели операцию, которая не позволяет выполнять функционал в соответствии с контрактом. Наши отношения не пошли дальше. Желаю, чтобы Юля смогла в дальнейшем продолжать свою карьеру как профессиональный игрок. Уверен, что мы ее еще увидим на площадке.

— Где команда планирует проводить домашние матчи чемпионата?

Николай Терехов: Сейчас строится большое количество спортивных объектов в Туле и области. Спасибо нашему губернатору Алексею Геннадьевичу за это. Завершается строительство «Тула Арены». Большое, красивое здание на Калужском шоссе! На последнем совещании в правительстве нам пообещали, что к первому туру арена будет сдана. Я уверен, что этот прекрасный комплекс станет нашим домом.

— Какие задачи у «Тулицы» и у молодежной команды на сезон?

Николай Терехов: Задача стоит четко — попасть в финальную восьмерку. Каждая игра в чемпионате будет самая главная, я хочу, чтобы эти понимали команда и тренерский штаб.

Что касается молодежной команды, у нас в этом сезоне произошла большая трансформация. Так что задачи перед ними мы не ставим. Только как можно быстрее адаптировать новых игроков и показывать достойную игру.

После пресс-конференции президент клуба вручил новичкам игровые футболки. Затем команды сделали общее фото.