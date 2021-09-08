Где в Туле выключат свет 9 сентября

Они пройдут с 9.00 до 17.00 по следующим адресам:

ул. Металлургов, 45-а, 45-б, 45-в, 45-г, 45, 45 к. 6, 43-а, 43-б, 43-в,

2-й пр-д Металлургов, 2, 2-а, 2 к. 2, 4, 6, 8, 10,

ул. Копровая, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12,

ул. 2- я Прокатная, 27,

ул. Поперечная, 5-29 (нечётн.), 6, 12,

Южный пр-д, 5-21,

Одоевское шоссе, 17/19,

ул. Заварная, 160-172 (чётн.), 156-а, 156-б, 172-а, 52-в, 121, 123, 125,

ул. Лейтейзена, 2, 4,

ул. Коминтерна, 24-а, 27,

Красноармейский пр-т, 16,

п. Косая Гора: ул. Гагарина, 15, 15-а, 15-б, 19,

ул. М. Горького, 17, 19, 28, 28-а, 32/34, 26,

ул. Горшкова, 24, 26,

п. Горелки: ул. Мирная, 1-8, 8-а,

пер. Охотный, 2, 6, 7,

пер. Соснянский, 7-13,

ул. Макаренко, 12-20 (чётн.), 17-25 (нечётн.).