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Где в Туле выключат свет 9 сентября

Где в Туле выключат свет 9 сентября

«Тулгорэлектросети» предупреждают о плановых работах.

Они пройдут с 9.00 до 17.00 по следующим адресам: 

  • ул. Металлургов, 45-а, 45-б, 45-в, 45-г, 45, 45 к. 6, 43-а, 43-б, 43-в,
  • 2-й пр-д Металлургов, 2, 2-а, 2 к. 2, 4, 6, 8, 10,
  • ул. Копровая, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12,
  • ул. 2- я Прокатная, 27,
  • ул. Поперечная,  5-29 (нечётн.), 6, 12,
  • Южный пр-д,  5-21,
  • Одоевское шоссе,  17/19,
  • ул. Заварная, 160-172 (чётн.), 156-а, 156-б, 172-а, 52-в, 121, 123, 125,
  • ул. Лейтейзена, 2, 4,
  • ул. Коминтерна, 24-а, 27,
  • Красноармейский пр-т, 16,
  • п. Косая Гора: ул. Гагарина, 15, 15-а, 15-б, 19,
  • ул. М. Горького, 17, 19, 28, 28-а, 32/34, 26,
  • ул. Горшкова, 24, 26,
  • п. Горелки: ул. Мирная, 1-8, 8-а,
  • пер. Охотный, 2, 6, 7,
  • пер. Соснянский, 7-13,
  • ул. Макаренко, 12-20 (чётн.), 17-25 (нечётн.).
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вчера, в 21:48 0
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