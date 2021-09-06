новости
новости
Регистрация
Дмитрий Марков: планируем вакцинировать 80% работников предприятий и учреждений

Дмитрий Марков: планируем вакцинировать 80% работников предприятий и учреждений

Министр сообщил об этом на оперативном совещании.

В эти минуты в здании регионального правительства проходит очередное оперативное совещание оперштаба. В ходе совещания с докладом выступил министр здравоохранения Тульской области Дмитрий Марков.
 
– В настоящий момент у нас находится 625 человек на госпитализации. Резерв коек – 1000. Из них, как и требуется по нормативу, 700 обеспечены кислородом. Мы видим стабилизацию данного показателя, но отметим, что в двадцатых числах ожидается подъем простудных заболеваний и успокаиваться не стоит. Также хотелось бы обратить внимание на то, что мы должны вакцинировать не 60%, а 80% на предприятиях и в учреждениях. 
 
Кроме этого министр добавил, что в регион поступила вакцина от гриппа – 396 000 доз. Ею уже вакцинировано 14 000 человек. 
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
сегодня, в 14:35 −2
Другие статьи по темам
Прочее
Тулаоперативное совещаниеминистр здравоохраненияДмитрий Марков
;

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Коронавирус: туляков предупреждают о микст-инфекции
Коронавирус: туляков предупреждают о микст-инфекции
В Туле выступит музыкант, звезда сериала «Улица» Юрий Николаенко
В Туле выступит музыкант, звезда сериала «Улица» Юрий Николаенко
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.