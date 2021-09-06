Дмитрий Марков: планируем вакцинировать 80% работников предприятий и учреждений

В эти минуты в здании регионального правительства проходит очередное оперативное совещание оперштаба. В ходе совещания с докладом выступил министр здравоохранения Тульской области Дмитрий Марков.

– В настоящий момент у нас находится 625 человек на госпитализации. Резерв коек – 1000. Из них, как и требуется по нормативу, 700 обеспечены кислородом. Мы видим стабилизацию данного показателя, но отметим, что в двадцатых числах ожидается подъем простудных заболеваний и успокаиваться не стоит. Также хотелось бы обратить внимание на то, что мы должны вакцинировать не 60%, а 80% на предприятиях и в учреждениях.

Кроме этого министр добавил, что в регион поступила вакцина от гриппа – 396 000 доз. Ею уже вакцинировано 14 000 человек.