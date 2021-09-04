В Туле состоялись соревнования среди добровольных пожарных

фото: ГУ МЧС России по Тульской области

В Туле на стадионе МЧС состоялся второй этап региональных соревнований на звание «Лучший добровольный пожарный Тульской области», сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области.

Участникам соревнований необходимо было пройти специальную дистанцию, которая включала в себя надевание боевой одежды пожарного, оказание первой помощи условному пострадавшему, прокладку рукавной линии от пожарного автомобиля.

Призеры соревнований: