фото: ГУ МЧС России по Тульской области
В Туле состоялись соревнования среди добровольных пожарных
Мероприятие провели на стадионе МЧС - напротив завода Штамп.
В Туле на стадионе МЧС состоялся второй этап региональных соревнований на звание «Лучший добровольный пожарный Тульской области», сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области.
Участникам соревнований необходимо было пройти специальную дистанцию, которая включала в себя надевание боевой одежды пожарного, оказание первой помощи условному пострадавшему, прокладку рукавной линии от пожарного автомобиля.
Призеры соревнований:
- Первое место занял добровольный пожарный объектовой добровольной пожарной команды ООО «ЭССИТИ» Щекинского района Дмитрий Варцабов;
- Второе - добровольный пожарный объектовой добровольной пожарной команды «Комбайнмашстрой» города Тулы Валерий Лучин;
- Третье - добровольный пожарный территориальной добровольной пожарной команды ДПК поселка «Сеченский» Киреевского района Николай Телышев.
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