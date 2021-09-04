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В Узловой безработный ограбил пенсионерку

В Узловой безработный ограбил пенсионерку

Сейчас мужчина задержан, в полиции возбуждено уголовное дело.

В Узловой полицейские установили подозреваемого в грабеже, сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.
 
По предварительной информации, к стражам порядка обратилась 71-летняя пенсионерка. Женщина заявила, что будучи на микрорынке положила на прилавок кошелёк. Этим воспользовался некий мужчина, который схватил кошелёк и убежал, несмотря на отчаянные попытки остановить его. Ущерб от его действий составил 4 000 рублей.
 
Сотрудники полиции довольно быстро задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый безработный 34-летний мужчина. В полиции по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Грабёж».
 
 
 
 
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