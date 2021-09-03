Леонид Якубович прилетит в Тулу на вертолете и раздаст эскимо

Фото из архива Myslo.

Известный телеведущий Леонид Якубович прилетит в Тулу на вертолете и бесплатно раздаст всем желающим пятьсот эскимо. Мероприятие состоится 5 сентября в 12.30 на площади Ленина в рамках фестиваля «Улыбнись, Россия!».

Напомним, ХХI Международный кинофестиваль комедии пройдет с 5 по 11 сентября в Туле. Вход на мероприятия по пригласительным, которые можно получить бесплатно в кассах кинотеатров и учреждениях культуры. В связи с пандемией количество мест ограничено.

Публикуем афишу.

5 сентября

12.30 — прилет Леонида Якубовича на вертолете. 500 эскимо в подарок зрителям. Площадь Ленина.

17.45 — «Красная дорожка» участников фестиваля и VIP-гостей. Городской концертный зал (ул. Советская, 2).

19.00 — церемония открытия кинофестиваля. ГКЗ.

20.30 — фильм «Пара из будущего» (Россия), 12+. ГКЗ.

6 сентября

11.00 — «Ералаш». Сборник новых выпусков. (Россия), 0+. ГКЗ.

13.30 — к/ф «Комета Галлея» (Россия), 12+. ГКЗ.

14.00 — мастер-класс «Ералаш от А до Я», кинорежиссер Марина Сулейманова. ГУК ТО «ОЦРК», ул. 9 Мая, 1-а.

14.00 — к/ф «Хеппи-энд» (Россия), 12+. Атриум Музейно-выставочного комплекса Тульского кремля, ул. Менделеевская, 12-в.

15.00 — к/ф «Папа закодировался» (Россия), 12+. Кинотеатр «КиноСити», ул. Советская, 47 (ТРЦ «Гостиный двор», 5 эт.).

16.00 — к/ф «Самый Новый год!» (Россия), 16+. ГКЗ.

16.30 — к/ф «Любовь без размера» (Россия), 16+. Атриум.

19.00 — вечер-посвящение: «Всегда неподалеку. Ваш Жванецкий». Участники вечера — друзья Михаила Михайловича Жванецкого и его семья. Тульская областная филармония, пр. Ленина, 51.

19.00 — к/ф «Королева» (Россия), 12+. Атриум.

19.00 — к/ф «Love» (Россия), 16+. ГКЗ.

7 сентября

11.00 — м/ф «Конь Юлий и большие скачки» (Россия), 6+. ГКЗ.

13.00 — к/ф «Приключения экспоната» (Россия), 12+. Атриум.

13.30 — к/ф «Виктория» (Россия), 16+. ГКЗ.

15.30 — к/ф «Конек-Горбунок» (Россия), 6+. Атриум.

16.00 — к/ф «Отель «Белград» (Россия), 12+. ГКЗ.

18.00 — юбилей к/ф «Чокнутые». В вечере принимают участие создатели фильма — Алла Сурикова, Ольга Кабо, Леонид Ярмольник, Сергей Степанченко, Михаил Филиппов, Анат. Калмыков и др. Россия, 6+. Атриум.

19.00 — творческий вечер народного артиста России Всеволода Шиловского «Две Жизни». Театрально-концертный центр «Эрмитаж», пр. Ленина, 85, корп. 1.

19.00 — к/ф «Лови момент» (Италия), 16+. ГКЗ.

8 сентября

11.00 — м/ф «Белка и Стрелка: Карибская тайна» (Россия), 6+. ГКЗ.

13.30 — к/ф «Мой шпион» (США), 12+. ГКЗ.

14.00 — круглый стол «Комедии всех стран, объединяйтесь!», модератор Д. Шнейдеров. ГУК ТО «ОЦРК».

15.00 — к/ф «Ночная жизнь» (Германия), 18+. Кинотеатр «КиноСити».

16.00 — к/ф «Спасти панду» (Южная Корея), 12+. ГКЗ.

16.00 — к/ф «Игрок» (Россия), 18+. Атриум.

19.00 — творческий вечер «На троих». Стихи и рассказы читают Алла Сурикова, Кира Сурикова, Николай Суриков-Мурашев. Филармония.

18.30 — к/ф «Я пышка» (Казахстан), 16+. ГКЗ.

18.30 — к/ф «Дружить по-русски!» (Франция), 18+. Атриум.

9 сентября

11.00 — м/ф «Союзмультфильм» (Россия), 0+. ГКЗ.

13.30 — к/ф «Спасите Колю!» (Россия), 12+. ГКЗ.

15.00 — мастер класс Вл. Вишневского «Ноу-Хаус от Вишневского: Практикум по оптимизации общения». Центр «Мой бизнес», ул. Кирова, 135, корп. 1.

16.00 — к/ф «Начать с нуля» (Италия), 16+. ГКЗ.

16.30 — к/ф «От печали до радости» (Россия), 12+. Атриум.

18.00 — моноспектакль Игоря Христенко «Артист, который умеет всё». ДК, Новомосковск, ул. Московская, 10.

19.00 — к/ф «Осторожно, Кенгуру!» (Германия), 16+. ГКЗ.

19.00 — к/ф «Хандра» (Россия), 16+. Атриум.

19.00 — творческий вечер Вероники Долиной «Как Ваша светлость поживает?» и Юлия Кима «Белеет мой парус». Филармония.

10 сентября

11.00 — м/ф «Огонёк-Огниво» (Россия), 6+. ГКЗ.

12.00 — к/ф «Солдатик» (представляют участники фильма) (Россия), 6+. ГУК ТО «ОЦРК».

13.30 — к/ф «Стендап под прикрытием» (Россия), 16+. ГКЗ.

14.00 — мастер-класс заслуженного артиста РФ Владимира Еремина «Дар речи. Теория и Практика». Центр «Мой Бизнес».

Еремина «Дар речи. Теория и Практика». Центр «Мой Бизнес». 14.00 — к/ф «Нефутбол» (Россия), 12+. Атриум.

14.30 — мастер-класс «Сделай шаг на сцену», актриса Ирина Шведова. ГУК ТО «ОЦРК».

16.00 — круглый стол «Улыбка женщины — путь к успеху», модератор –президент СОЖЕС Инга Легасова. Центр «Мой бизнес».

16.00 — к/ф «Марафон желаний» (Россия), 16+. ГКЗ.

16.30 — к/ф «Номер один» (Россия), 12+. Атриум.

17.00 — мастер-класс режиссера Ольги Обуховой «ВКСР– кузница талантов». Конкурсный показ короткометражных фильмов. ГУК ТО «ОЦРК».

19.00 — к/ф «Прабабушка легкого поведения» (Россия), 16+. ГКЗ.

19.00 — к/ф «Вечер шутов, или Серьезно с приветом» (Россия), 6+. Атриум.

11 сентября