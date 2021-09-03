«Любимый мой, лети, как вольный ветер»: певица Юта выступит в Туле
25 сентября на сцене Harat's pub с акустическим концертом выступит российская певица Юта. Начало в 20.00. Билеты уже в продаже на Myslo!
Само имя Юта обладает мощным символическим значением. По-японски «Юта» — это песня, мелодия, творение. Такие псевдонимы не выбирают случайно: у Юты, певицы и автора песен, есть нечто особенное, только ей присущее. Светлая русская музыка и голос — завораживающий, рождающий целую палитру эмоций.
Ее музыкальная карьера началась в 2000 году. Юта очень разносторонний артист, сочетающий в себе, казалось бы, несочетаемое: поп, рок, шансон, фольклор, романсы. С выходом каждого нового альбома, включая «В глубине твоего сердца» (2019), Юта расширяет свои границы, сочиняет, не оглядываясь на моду и формат, пишет песни по велению сердца. Тексты песен Юты — это истории, знакомые каждому, сюжеты и образы, до боли знакомые людям всех возрастов. Это диалог со слушателем, искреннее общение, к которому так тянутся люди. Юта исповедальная, Юта плачущая, Юта смеющаяся — такой они запоминают певицу. Энергетика, льющаяся через край, и предельная откровенность. И конечно, только живой звук! Уже двадцать лет Юта открывает слушателю душу, и во всех уголках страны ее ждут с нетерпением.
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