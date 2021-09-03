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«Любимый мой, лети, как вольный ветер»: певица Юта выступит в Туле

«Любимый мой, лети, как вольный ветер»: певица Юта выступит в Туле

25 сентября на сцене Harat's pub с акустическим концертом выступит российская певица Юта. Начало в 20.00. Билеты уже в продаже на Myslo!

Само имя Юта обладает мощным символическим значением. По-японски «Юта» — это песня, мелодия, творение. Такие псевдонимы не выбирают случайно: у Юты, певицы и автора песен, есть нечто особенное, только ей присущее. Светлая русская музыка и голос — завораживающий, рождающий целую палитру эмоций.

Ее музыкальная карьера началась в 2000 году. Юта очень разносторонний артист, сочетающий в себе, казалось бы, несочетаемое: поп, рок, шансон, фольклор, романсы. С выходом каждого нового альбома, включая «В глубине твоего сердца» (2019), Юта расширяет свои границы, сочиняет, не оглядываясь на моду и формат, пишет песни по велению сердца. Тексты песен Юты — это истории, знакомые каждому, сюжеты и образы, до боли знакомые людям всех возрастов. Это диалог со слушателем, искреннее общение, к которому так тянутся люди. Юта исповедальная, Юта плачущая, Юта смеющаяся — такой они запоминают певицу. Энергетика, льющаяся через край, и предельная откровенность. И конечно, только живой звук! Уже двадцать лет Юта открывает слушателю душу, и во всех уголках страны ее ждут с нетерпением.

Альбомы Юты издавали большими тиражами главные рекорд-лейблы страны: Real Records, «Никитин», «Монолит» и др.
 
Дискография Юты — это одиннадцать номерных студийных альбомов и многочисленные сборники. Юта много работала в кино, театре и на телевидении: ее музыка звучит более чем в сорока фильмах, сериалах («Солдаты») и спектаклях.
 
Хиты Юты в ротации на главных радиостанциях страны. Это хорошо известные слушателям всей страны песни «Хмель и солод», «Жили-были» и «Ждали», «Любимый мой» (саундтрек к т/с «Пока станица спит», который принес Юте премию «Золотой граммофон»).
 
Юта и ее коллектив, играющий исключительно вживую, активно гастролируют и легко покоряют разные аудитории — от уютных клубов до многотысячного «Нашествия».
 

Вы можете купить билеты онлайн:

 
Купить билет
 
Или обратиться в любую из точек продаж по следующим адресам:
 
  • Тула, ул. Кауля, 7, корп. 1, 1-й этаж, сервисный центр iHelp
    Пн.-сб.: 10.00−18.00. Вс.: выходной
  • Тула, ул. Первомайская, 3, 1-й этаж, сервисный центр «DK сервис»
    Пн.-сб.: 10.00−20.00. Вс.: выходной
  • Тула, пр. Ленина, 116, 1-й этаж, редакция «Слободы»
    Пн.-пт.: 9.00−18.00. Сб.-вс.: выходной.
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Автор: Владимир Сундуков
сегодня, в 15:31 +1
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