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Тульские налоговики выявляют торговцев, работающих «в серую»

Тульские налоговики выявляют торговцев, работающих «в серую»

Сотрудников ведомства интересует наличие у предпринимателей контрольно-кассовой техники.

Сотрудники Управления ФНС России по Тульской области усиливают кассовую дисциплину на объектах розничной торговли. Они проверяют наличие кассовых аппаратов у продавцов на рынках и в торговых центрах. В зоне особого внимания оказались более 1800 торговых точек.

Выяснилось, что 374 продавца работают без кассовой техники. После проведённой разъяснительной работы 367 налогоплательщиков приобрели и зарегистрировали онлайн-кассы. Основная цель этой работы – вывод торговцев «из тени».

Налогоплательщики должны понимать, что даже после наложения административного штрафа они обязаны применять контрольно-кассовую технику. Всего тульскими налоговиками 194 проверки. Выявлено 123 случая не применения кассовой техники, в 50 случаях в чеке отсутствовали обязательные реквизиты, в 21 чек и вовсе не выдавался. Общая сумма выписанных штрафов – более 1 млн рублей.

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сегодня, в 21:12 −1
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