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Молодежный проект «Газон» закрыл сезон в Туле: фоторепортаж

Молодежный проект «Газон» закрыл сезон в Туле: фоторепортаж

Проект работал всё лето на территории Казанской набережной.

Закрытие молодежного пространства состоялось 28 августа в центре Тулы – на Казанской набережной.

Для туляков и гостей города провели экскурсию «Вокруг Тулы за 60 минут», все желающие смогли попробовать свои силы в мастер-классах по стрельбе из безопасного лука, росписи футболок, по уличному футболу Panna, посостязаться в турнирах по настольным играм и викторинам. На месте работали волонтеры и  раздавали гостям маски на входе. 

На сцене состоялась концертная программа. Призеров каждого блока проекта наградили призами и памятными подарками.

Затем состоялось выступление хедлайнера вечера – российского певца Фогеля. Фоторепортаж с концерта смотрите позже на Myslo!

Популярный молодежный проект «Газон» планируют продолжить летом 2022 года. 

Галерея
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Закрытие молодежного пространства "Газон", Фото: 62
Закрытие молодежного пространства "Газон", Фото: 63
Закрытие молодежного пространства "Газон", Фото: 64
Закрытие молодежного пространства "Газон", Фото: 65
Закрытие молодежного пространства "Газон", Фото: 66
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Закрытие молодежного пространства "Газон", Фото: 68
Закрытие молодежного пространства "Газон", Фото: 69
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Закрытие молодежного пространства "Газон", Фото: 73
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Закрытие молодежного пространства "Газон", Фото: 75
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Закрытие молодежного пространства "Газон", Фото: 77
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Фотограф: Дмитрий Дзюбин
сегодня, в 13:10 −4
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