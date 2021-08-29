Молодежный проект «Газон» закрыл сезон в Туле: фоторепортаж

Закрытие молодежного пространства состоялось 28 августа в центре Тулы – на Казанской набережной.

Для туляков и гостей города провели экскурсию «Вокруг Тулы за 60 минут», все желающие смогли попробовать свои силы в мастер-классах по стрельбе из безопасного лука, росписи футболок, по уличному футболу Panna, посостязаться в турнирах по настольным играм и викторинам. На месте работали волонтеры и раздавали гостям маски на входе.

На сцене состоялась концертная программа. Призеров каждого блока проекта наградили призами и памятными подарками.

Затем состоялось выступление хедлайнера вечера – российского певца Фогеля. Фоторепортаж с концерта смотрите позже на Myslo!

Популярный молодежный проект «Газон» планируют продолжить летом 2022 года.