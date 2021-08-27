В надземном переходе через Восточный обвод заработал лифт

Фото: архив Myslo.

Чиновники отчитались об этом в Твиттере.

28 августа 2020 года на Восточном обводе в Туле установили надземный пешеходный переход , который соединил Суворовское училище

и парк «Патриот». Он стал первым надземным переходом в границах Тулы, выполненным из алюминиевых конструкций без устройства промежуточной опоры.

О своих проблемах туляки рассказывали не только в СМИ, но и в соцсетях. Официальные аккаунты регионального правительство регулярно отвечали на жалобы – говорили, что постоянно ищут источники финансирования.

И вот, спустя год после установки перехода, чиновники наконец отчитались, что лифты готовы. Сделали они это также в соцсетях: