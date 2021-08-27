Фото: архив Myslo.
В надземном переходе через Восточный обвод заработал лифт
Чиновники отчитались об этом в Твиттере.
28 августа 2020 года на Восточном обводе в Туле установили надземный пешеходный переход, который соединил Суворовское училище
и парк «Патриот». Он стал первым надземным переходом в границах Тулы, выполненным из алюминиевых конструкций без устройства промежуточной опоры.
Полностью завершить работы по обустройству планировалось прошлой осенью. В конструкции перехода были предусмотрены подъемные платформы для маломобильных групп, внутреннее электроосвещение и противоскользящее покрытие. И если с освещением и покрытием проблем не возникло, то вот подъемные платформы подкачали. В редакцию Myslo на протяжении длительного времени обращались туляки, интересовавшиеся, когда же уже заработает построенный лифт.
О своих проблемах туляки рассказывали не только в СМИ, но и в соцсетях. Официальные аккаунты регионального правительство регулярно отвечали на жалобы – говорили, что постоянно ищут источники финансирования.
И вот, спустя год после установки перехода, чиновники наконец отчитались, что лифты готовы. Сделали они это также в соцсетях:
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