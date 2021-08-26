«Капитал – строитель жилья»: держим качество!

На первом месте для нас качество материалов, строгое соблюдение технологией и соответствие высоким международным стандартам строительства.

Прошедший 2020 год и охватившая мир пандемия принесли много серьезных проблем, которые повлияли на работу всего строительного комплекса страны. Одна из них – резкий и непредсказуемый рост цен на экспортные и сырьевые позиции. Цены менялись не то что каждый месяц – иногда и каждую неделю. А в этом году подорожали и отечественные материалы, причем некоторые позиции более чем в четыре раза. Многие застройщики пошли по пути сокращения расходов, упрощения технологий и удешевления стройматериалов. «Капитал – Строитель жилья» выбрал другой путь – уверенно держать марку и не отступать от собственных принципов.

Новостройки от «Капитала» – это ВСЕГДА:

Полноразмерные квартиры: мы не строим аналоги советских малосемеек, где тесно и неудобно жить даже одному человеку. Каждая квартира от «Капитала» – это просторные СМАРТ-планировки, где много света и функционального пространства.

Премиум инженерия: малошумная канализация – это максимально низкий уровень шума сточных вод и акустический комфорт в помещении;

ультрасовременная система вентиляции – для циркуляции свежего воздуха даже не нужно открывать окна, а уровень влажности и сухости всегда под вашим контролем;

трубы из сшитого полиэтилена – это колоссальная износостойкость, высокие гидравлические показатели и гигиеничность (непористая структура полимера просто не оставляет бактериям и другой патогенной микрофлоре возможностей для размножения).

Электрика строго по ГОСТу: внутри ваших проводов никогда не возникнет областей с повышенным сопротивлением, а значит, не возникнет риск возгорания. Долголетняя служба и полная безопасность.

Стальные радиаторы: отопительные приборы нового поколения, обладающие высокими свойствами теплоотдачи. Это сбалансированная и легко управляемая система, которая прослужит вам не один десяток лет.

Собственный котел: это горячая вода круглый год и существенная экономия семейного бюджета. А также это всегда комфортная температура и два сэкономленных кв. м пространства в вашей квартире.

Качественные входные двери: вам не придется тратиться на замену, потому что в каждую квартиру мы устанавливаем дорогие входные двери от проверенных поставщиков.

Лифты OTIS: легендарный бренд, зарекомендовавший себя во всем мире. Помимо стильного внешнего вида, высокого качества материалов, безопасной и бесшумной эксплуатации эти лифты обладают еще одним весомым преимуществом – они экономят электроэнергию, а значит траты по платежам за «общедомовые нужды» будут меньше.

Всё вместе – это абсолютно новое качество жизни, которое мы рады предложить нашим клиентам! Мы знаем, как непросто дается покупка собственного жилья, поэтому делаем всё на высшем уровне, чтобы вы радовались и гордились своей квартирой.



Выбирайте лучшее – выбирайте «Капитал»!

Подробная информация о жилых комплексах доступна на сайте, а также в офисе продаж по адресу: Тула, ул. Благовещенская, 2 и по телефону +7 (4872) 51-56-07.