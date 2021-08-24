Жители деревни Алферьево: «Мы живем в Туле, но на краю цивилизации»

Деревня Алферьево – один из отдаленных от Тулы населенных пунктов Пролетарского округа. Но это если смотреть по карте. По факту же деревня даже после одного проливного дождя оказывается полностью отрезанной от цивилизации.

Всё потому, что дорога к деревне ведет через поле, принадлежащее птицефабрике «Тульская», всем особенно известной по скандалу из-за незаконного складирования куриного помета.

Четыре километра грунтовой дороги, периодически полностью перепахиваемой, – тут даже на внедорожнике есть риск застрять где-то посреди поля, что уж говорить о простых машинах...

Рассказывает Марина Рябина:

Марина Рябина – Мы каждую весну и осень оказываемся в изоляции, потому что ни сами выехать не можем, ни скорая с пожарной к нам не могут проехать. Доезжают до посадки, а дальше всё – как хочешь. Даже если врачи дойдут к нам сюда пешком, то в случае госпитализации человека приходится нести его до посадки.

Когда-то в деревне кипела жизнь – об этом хорошо помнит 82-летняя Зоя Полосатова:

Зоя Полосатова – Сегодня тут жилых осталось, может быть, домов шесть, а раньше столько людей было... Какие праздники у нас после сбора урожая проходили! А теперь как дожди, так хоть помирай: ни в магазин за продуктами не дойти, ни врача вызвать, если плохо станет. И ведь разъезжаться все стали только десять лет назад, когда дорога оказалась в частной собственности.

Жители на протяжении всего этого времени пишут письма чиновникам в надежде, что их услышат и обратят внимание на проблему.

– У нас же тут и природа хорошая, и производств рядом никаких. Дороги только нет. Хотя прокуратура в прошлом году указывала чиновникам на отсутствие подъездной дороги до нас, но решением проблемы так никто и не занялся, – говорит Марина Рябина.

Начальник управления по транспорту и дорожному хозяйству Тулы Дмитрий Ярцев:

Дмитрий Ярцев – Участок автомобильной дороги от деревни Теплое до деревни Алферьево представляет собой грунтовую дорогу протяженностью 4459 м, проходящую через шесть земельных участков, находящихся в частной собственности и предназначенных для сельскохозяйственного использования, в связи с чем в Едином реестре муниципального имущества города Тулы он не числится.

Альтернативный маршрут от Теплого до Алферьево (через село Руднево и деревню Кишкино) является собственностью регионального центра. Однако данный участок протяженностью 4,5 км находится в неудовлетворительном состоянии. Стоимость его ремонта – порядка 50 млн рублей.