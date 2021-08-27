В центре Тулы ограничат движение и стоянку транспорта
Об этом сообщает управление по транспорту и дорожному хозяйству городской администрации.
В Туле пройдёт Международный кинофестиваль «Улыбнись, Россия!». Для обеспечения безопасности дорожного движения временно будет введен ряд ограничений.
Запрещена остановка и стоянка всех видов транспортных средств:
- с 30 августа по 11 сентября по ул. Советской (нечетная сторона), на участке от ул. Фридриха Энгельса до ул. Революции,
- с 0.00 до 14.00 5 сентября по ул. Менделеевской (нечетная сторона), на участке от Крестовоздвиженской площади до ул. Тургеневской, на парковочном пространстве, расположенном вдоль площади Ленина от ул. Советской до ул. Менделеевской.
Ограничено движение всех видов транспортных средств:
- с 11.30 до 14.00 5 сентября по ул. Менделеевской (нечетная сторона), на участке от Крестовоздвиженской площади до ул. Тургеневской.
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