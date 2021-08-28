В Туле пьяный водитель с пассажиром в багажнике снес забор больницы и влетел в дерево

Около шести вечера из двора домов № 15 и 15а по улице Волкова буквально вылетела «Лада Калина». Пересекла проезжую часть и, чудом разминувшись с пешеходом, на полном ходу влетела в забор 11-й горбольницы. Остановить машину смог только крепкий удар в дерево.

«Калина» въехала на территорию медучреждения со стороны гаража. Как рассказали Myslo его работники, когда «бешеная Лада» остановилась, из-за руля вышел молодой человек, от которого жутко разило спиртным. Он утверждал, что находился в машине один. В салоне действительно никого не было видно, однако, машина странно качалась.

Сбежавшиеся к месту ЧП сотрудники больницы и прохожие открыли багажник и увидели там человека, который тоже был в неадекватном состоянии. Тем временем водитель, по нашей информации, скрылся с места ДТП. Однако впоследствии был задержан.



Фото Тула.Жесть

Как пояснил наш источник в правоохранительных органах, водитель «Лады» взял ключи у своего знакомого, а тот — еще у кого-то. Мужчина, который находился в багажнике, из той же компании. Все были пьяны. «Развлекались они так», — резюмировал наш источник.

Полную картину происшествия предстоит выяснить сотрудникам ГИБДД.