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В Туле пьяный водитель с пассажиром в багажнике снес забор больницы и влетел в дерево

В Туле пьяный водитель с пассажиром в багажнике снес забор больницы и влетел в дерево

ДТП случилось 27 августа на территории горбольницы №11 в Криволучье.

Около шести вечера из двора домов № 15 и 15а по улице Волкова буквально вылетела «Лада Калина». Пересекла проезжую часть и, чудом разминувшись с пешеходом, на полном ходу влетела в забор 11-й горбольницы. Остановить машину смог только крепкий удар в дерево.

«Калина» въехала на территорию медучреждения со стороны гаража. Как рассказали Myslo его работники, когда «бешеная Лада» остановилась, из-за руля вышел молодой человек, от которого жутко разило спиртным. Он утверждал, что находился в машине один. В салоне действительно никого не было видно, однако, машина странно качалась.

Сбежавшиеся к месту ЧП сотрудники больницы и прохожие открыли багажник и увидели там человека, который тоже был в неадекватном состоянии. Тем временем водитель, по нашей информации, скрылся с места ДТП. Однако впоследствии был задержан.


Фото Тула.Жесть

Как пояснил наш источник в правоохранительных органах, водитель «Лады» взял ключи у своего знакомого, а тот — еще у кого-то. Мужчина, который находился в багажнике, из той же компании. Все были пьяны. «Развлекались они так», — резюмировал наш источник.

Полную картину происшествия предстоит выяснить сотрудникам ГИБДД.

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В Туле пьяный с пассажиром в багажнике снес забор больницы и влетел в дерево , Фото: 1
В Туле пьяный с пассажиром в багажнике снес забор больницы и влетел в дерево , Фото: 2
В Туле пьяный с пассажиром в багажнике снес забор больницы и влетел в дерево , Фото: 3
В Туле пьяный с пассажиром в багажнике снес забор больницы и влетел в дерево , Фото: 4
В Туле пьяный с пассажиром в багажнике снес забор больницы и влетел в дерево , Фото: 5
В Туле пьяный с пассажиром в багажнике снес забор больницы и влетел в дерево , Фото: 6
В Туле пьяный с пассажиром в багажнике снес забор больницы и влетел в дерево , Фото: 7
В Туле пьяный с пассажиром в багажнике снес забор больницы и влетел в дерево , Фото: 8
В Туле пьяный с пассажиром в багажнике снес забор больницы и влетел в дерево , Фото: 9
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Юлия Королева
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Автор: Юлия Королева
Фотограф: Сергей Стариков
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