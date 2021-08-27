Голосовать безопасно: для избирательных участков Тульской области закуплены средства индивидуальной защиты

Избирательная комиссия Тульской области приступила к распределению средств индивидуальной защиты для проведения единого дня голосования. Первые партии защитных средств для профилактики коронавирусной инфекции переданы во все 29 территориальных избирательных комиссий региона. Далее – на избирательные участки.

Председатель избирательной комиссии Тульской области Павел Веселов рассказал:

Павел Веселов – Безопасность избирателей для нас стоит на первом месте. Избирательная комиссия Тульской области готова выполнить все требования по обеспечению санитарно-эпидемиологической безопасности при проведении предстоящих выборов. Нами закуплены необходимые средства индивидуальной защиты и в ближайшее время все участки будут укомплектованы сиз. При входе на избирательный участок будет измеряться температура, производиться обработка рук антисептическими средствами. Мы обеспечим всех участников голосования одноразовыми масками, перчатками, индивидуальными ручками. Аналогичный комплект получат избиратели, которые будут голосовать на дому.

УИК № 2102 в Зареченском районе города Тулы – один из более 1000 избирательных участков Тульской области, куда доставили первую партию средств индивидуальной защиты. Председатель комиссии Юлия Соболева демонстрирует одноразовые маски, перчатки, дезифицирующие средства. Также на участок привезли сигнальную ленту, которая будет наноситься на пол для разведения потоков избирателей.

– На следующей неделе планируется поставка одноразовых халатов и экранов – для членов комиссий, экранов, которые будут устанавливаться на стол – между членом комиссии и избирателем, антисептических средств для обработки поверхностей. Кроме того, участок будет обеспечен шариковыми ручками – индивидуальной для каждого избирателя. Мы получаем достаточные объемы, чтобы и члены комиссии, и каждый участник голосования были обеспечены СИЗами. Опыт работы в подобных условиях у нас уже есть. Общероссийское голосование в 2020 году проходило во время пандемии коронавирусной инфекции. И в этом году мы готовы к выполнению всех необходимых санитарно-эпидемиологических требований, – говорит председатель комиссии.

Ранее ЦИК России и Роспотребнадзор утвердили рекомендации по профилактике рисков, связанных с распространением коронавирусной инфекции при подготовке и проведении выборов. На региональном уровне избирательной комиссией Тульской области и Управлением Роспотребнадзора по Тульской области была принята дорожная карта, предусматривающая ряд мер по санитарно-эпидемиологической безопасности во время проведения выборов депутатов Государственной Думы и губернатора Тульской области.

Все избирательные участки региона будут оснащены средствами индивидуальной защиты для участников голосования. Одноразовыми масками, перчатками, антисептическими средствами для обработки рук и шариковыми ручками – для избирателей. Халатами, одноразовыми масками, защитными экранами для лица и антисептическими средствами для обработки рук – для членов комиссий. Кроме того, для каждого УИК закуплены антисептические средства для обработки поверхностей, защитный экран на стол и сигнальная лента.