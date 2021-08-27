Самолет «Николай Макаровец» заступил на службу в Ульяновской области

Решение о присвоении самолету имени тульского конструктора-оружейника было принято в 2020 году.

26 августа на территории аэродрома «Ульяновск» (Восточный) прошел митинг по присвоению воздушному судну ИЛ-76мд-90а имени выдающегося тульского конструктора Николая Макаровца. Самолет был передан в состав 235-й военно-транспортного полка 18-й гвардейской военно-транспортной Краснознаменной Таганрогской орденов Суворова и Кутузова дивизии.



В 2020 году министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу принял решение о присвоении имени Николая Макаровца новому воздушному судну. Ранее с такой инициативой выступил губернатор Тульской области Алексей Дюмин.