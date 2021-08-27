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Самолет «Николай Макаровец» заступил на службу в Ульяновской области

Самолет «Николай Макаровец» заступил на службу в Ульяновской области

Решение о присвоении самолету имени тульского конструктора-оружейника было принято в 2020 году.

26 августа на территории аэродрома «Ульяновск» (Восточный) прошел митинг по присвоению воздушному судну ИЛ-76мд-90а имени выдающегося тульского конструктора Николая Макаровца. Самолет был передан в состав 235-й военно-транспортного полка 18-й гвардейской военно-транспортной Краснознаменной Таганрогской орденов Суворова и Кутузова дивизии.

В 2020 году министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу принял решение о присвоении имени Николая Макаровца новому воздушному судну. Ранее с такой инициативой выступил губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

 

Николай Александрович Макаровец (21 марта 1939 года, Кролевец — 31 марта 2019 года, Тула) — ученый, генеральный конструктор АО НПО «СПЛАВ» им. А. Н. Ганичева. В 1985-2015 годах также возглавлял предприятие. Герой России (1997). Лауреат Ленинской премии и Государственной премии Российской Федерации (1993). Доктор технических наук, профессор, академик РАРАН. Почетный гражданин города-героя Тулы и Тульской области. Полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством».

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