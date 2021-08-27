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«Арсенал» сделал официальное заявление по скандальному эпизоду в матче с «Ахматом»
Фото пресс-службы «Арсенала».

«Арсенал» сделал официальное заявление по скандальному эпизоду в матче с «Ахматом»

Клуб назвал это нарушение вопиющим.

ПФК «Арсенал» сделал официальное заявление по скандальному эпизоду в матче 6-го тура РПЛ с «Ахматом». Публикуем текст:

– Есть принципы fair-play, подразумевающие честную, основанную на взаимном уважении спортивную борьбу. Случившееся накануне в матче «Ахмат» — «Арсенал» является вопиющим случаем нарушения этого негласного правила и принципов, которые активно поддерживаются ФИФА и УЕФА.

На 31-й минуте футболист грозненской команды Даниил Уткин на своей половине поля откровенно наступил шипами на ногу игроку «Арсенала» Горану Чаушичу. Главный арбитр Алексей Сухой находился рядом и видел этот эпизод, но оставил его без внимания. Защитник «Арсенала» Урош Радакович демонстративно выбивал мяч в аут, потому что его партнеру требовалась медицинская помощь.

Однако полузащитник «Ахмата» Бернард Бериша догнал уходящий мяч, начал атаку, которая завершилась голом. В свое оправдание он может рассказывать всё что угодно, но не понимать в той ситуации, что игрок «Арсенала» намеренно выбивал мяч в аут, было невозможно.

Это было очевидно всем. Сравнивать момент во вчерашней игре с тем, что произошло в 2018-м году в Туле в матче этих же команд, совершенно некорректно. Там никто не лежал на газоне, никто не пытался выбить мяч в аут, никто не акцентировал внимание на травме партнера. Это абсолютно разные истории. Проводить какие-то параллели здесь неуместно.

Официальную позицию «Ахмата» читайте по ссылке.

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Автор: Кристина Вернигорина
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