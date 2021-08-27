«Ахмат» про скандальный гол в ворота «Арсенала»: «Примите за бумеранг!»

Фото пресс-службы «Арсенала».

ФК «Ахмат» высказался по поводу гола, который был забит в ворота «Арсенала» в матче 6-го тура РПЛ. Напомним, грозненцы нарушили правила fair-play. На 31-й минуте Радакович решил выбить мяч в аут, потому что Чаушич получил повреждение и оказался на газоне. Бериша догнал мяч и отдал голевой пас на Конате.

Грозненский клуб напомнил оружейникам, что ранее они сами нарушили принцип честной игры.

– В марте 2018 года «Арсенал» забил «Ахмату» гол на последних секундах, нарушив все правила фейр-плей. Комбаров отчетливо видел, как получил травму Иванов, и не постеснялся взять мяч и провести атаку, которая привела к голу. А что с голом Конате? Бериша абсолютно не в курсе, что на противоположном краю поля лежит игрок гостей, и поэтому принимает откидку мяча защитником за технический брак. Ну а если кто-то думает иначе — примите за бумеранг, — говорится в сообщении «Ахмата».

После матча главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев прокомментировал эпизод:

– У каждого есть своя сторона, мы вправе выслушать соперника. Но, во-первых, решение на поле принимает судья, и он принял определенное решение. Второй момент — Бериша не видел, что было у него сзади. Он просто бежал за мячом и пошел работать. И третье… Мы не показывали футболистам, но тренерский штаб посмотрел все матчи между командами за последнее время, буквально три года назад был эпизод, когда на 91-й минуте со счетом 1:0 одержала победу команда из Тулы. И гол был забит, когда наш футболист лежал на поле. Комбаров спокойно отдал передачу, сделали сброс и забили гол. Причем это было на последних минутах, и было еще обиднее. Поэтому давайте оставаться в нормальных отношениях. Безусловно, есть вещи, которые футбол не прощает, но претендовать на то, что кто-то здесь прав, а кто-то не прав, думаю, когда у самих рыльце в пушку, не стоит. Я с уважением отношусь и к тренерскому штабу, и к футболистам. Поэтому, вы видели, что реакцию проявили не игроки, а наш тренерский штаб, так как мы видели это буквально за несколько часов до игры, — цитирует Талалаева клубная пресс-служба.

Тренер «Арсенала» Дмитрий Парфенов не согласен с такой позицией:

– Не дотерпели в последнем эпизоде. Тяжелое начало было, вернулись в игру после забитого не по fair play мяча. Видите, у людей свои правила — что тут комментировать. Кто разбирается в футболе, тот понимает, о чем речь. Тем не менее вернулись в игру, быстро забили гол. Второй тайм был обоюдоострый, достаточно неплохо создавали моменты, но их надо было реализовывать. Нам этого не хватило, а сопернику на последней секунде хватило.

Друзья, а что вы думаете по поводу этого эпизода? Делитесь мнением в комментариях!