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Строительство школы в ЖК «Времена года» завершат к середине лета

Строительство школы в ЖК «Времена года» завершат к середине лета

Новое здание будет готово принять учеников уже 1 сентября 2021 года.

Строительство школы на 600 мест в ЖК «Времена года» близится к завершению. Здание уже построено, к нему подведены все инженерные коммуникации – система вентиляции, водоснабжения, водоотведения и отопления.

Внутренние отделочные работы сейчас в самом разгаре. Многие кабинеты и коридоры уже отделаны. В ближайшее время рабочим предстоит выполнить монтаж светильников, сантехнического оборудования, межкомнатных дверей и системы пожарной сигнализации.

Впереди работы по благоустройству пришкольной территории. Здесь будет современное пространство для отдыха и занятий спортом. Планируется озеленение, обустройство футбольного поля, беговых дорожек и т. д. Бетонная плита залита, проводить остальные работы пока не позволяет состояние грунта. Подрядчик приступит к благоустройству территории в 20-х числах апреля.

Строительство школы ведется в рамках нацпроекта «Образование». Ход работ проинспектировал глава администрации города Тулы Дмитрий Миляев

– Это очень важный объект для города, люди ждут открытия. Рядом несколько жилищных комплексов, и застройка продолжается, так что школа будет востребована. Несмотря на определенные обстоятельства, мы подходим к финишной прямой. Строительные работы на площадке идут достаточно активно. У подрядчика заключены все контракты на поставку недостающего оборудования. К середине лета строительство будет завершено, а 1 сентября ученики приступят к занятиям в новом здании. 

Объект в ЖК «Времена года» – не единственная школа в Туле, которая откроется в ближайшее время. В следующем году в Северной Мызе должны сдать школу на 1100 мест. Работы начнутся в 2021 году, до конца апреля будет разыгран аукцион на проведение строительных работ.

Еще одна небольшая школа появится в деревне Ямны. Сейчас ведется разработка проекта. Приступить к работам планируют в этом году, а завершить их – в 2022-м.

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Автор: Оксана Грудинина
Фотограф: Дмитрий Дзюбин
сегодня, в 17:51 +1
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