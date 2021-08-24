Статистика по ковиду за сутки: в Тульской области 123 случая заболевания и 8 смертей

Об этом сообщает федеральный оперштаб.

В Тульской области за минувшие сутки подтвердились 123 случая коронавируса, 119 человек выздоровели, 8 скончались.

Всего с начала пандемии ковидом заразились 50 536 жителей региона, 43 049 вылечились, 2640 умерли.

Статистика в российских регионах за сутки такова: