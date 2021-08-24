Статистика по ковиду за сутки: в Тульской области 123 случая заболевания и 8 смертей
Об этом сообщает федеральный оперштаб.
В Тульской области за минувшие сутки подтвердились 123 случая коронавируса, 119 человек выздоровели, 8 скончались.
Всего с начала пандемии ковидом заразились 50 536 жителей региона, 43 049 вылечились, 2640 умерли.
Статистика в российских регионах за сутки такова:
вчера, в 13:56, 26 1351 -3
вчера, в 11:46, 61 1684 -3
22 августа, в 11:29, 18 1378 -2
20 августа, в 11:25, 11 2222 -2
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