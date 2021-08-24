новости
новости
Регистрация
Статистика по ковиду за сутки: в Тульской области 123 случая заболевания и 8 смертей

Статистика по ковиду за сутки: в Тульской области 123 случая заболевания и 8 смертей

Об этом сообщает федеральный оперштаб.

В Тульской области за минувшие сутки подтвердились 123 случая коронавируса, 119 человек выздоровели, 8 скончались.

Всего с начала пандемии ковидом заразились 50 536 жителей региона, 43 049 вылечились, 2640 умерли.

Статистика в российских регионах за сутки такова:

Сюжет: Коронавирус
Тульский оперштаб опубликовал статистику по коронавирусу за неделю
Жизнь Тулы и области
Тульский оперштаб опубликовал статистику по коронавирусу за неделю
вчера, в 13:56, 26 1351 -3
В Тульской области скончались еще 9 пациентов с ковидом
Жизнь Тулы и области
В Тульской области скончались еще 9 пациентов с ковидом
вчера, в 11:46, 61 1684 -3
Коронавирусная статистика: в Тульской области за сутки 126 случаев заболевания и 7 смертей
Жизнь Тулы и области
Коронавирусная статистика: в Тульской области за сутки 126 случаев заболевания и 7 смертей
22 августа, в 11:29, 18 1378 -2
Число заразившихся коронавирусом в Тульской области превысило 50 тысяч человек
Жизнь Тулы и области
Число заразившихся коронавирусом в Тульской области превысило 50 тысяч человек
20 августа, в 11:25, 11 2222 -2
Все новости сюжета
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Автор: Кристина Вернигорина
Фотограф: Дмитрий Дзюбин
сегодня, в 11:33 −1
Другие статьи по темам
Место
ТулаТульская область
Прочее
коронавирусвспышка коронавируса
;

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Путин подписал Указ о единовременной выплате пенсионерам в 10 тысяч рублей
Путин подписал Указ о единовременной выплате пенсионерам в 10 тысяч рублей
Проверка слуха: в тульском ковидном госпитале ремонтники боятся чинить сломанный лифт
Проверка слуха: в тульском ковидном госпитале ремонтники боятся чинить сломанный лифт
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.