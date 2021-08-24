Проверка слуха: в тульском ковидном госпитале ремонтники боятся чинить сломанный лифт

С рассказом о проблеме в редакцию Myslo обратился наш читатель, туляк Дмитрий Орлов.

«В больнице № 10 в Мясново лифт работает с перебоями, а здание, между прочим, 9-этажное. „Тулалифт“ отказывается ремонтировать — так как там ковидный госпиталь, мастера боятся туда идти. А сотрудники больницы уже начинают бояться ездить на лифте, так как его „трясёт“, и постоянно заедают кнопки», — написал нам Дмитрий.

За комментарием Myslo обратился в тульский минздрав.

«В городской больнице № 10 города Тулы установлены 2 пассажирских и 1 грузовой лифт, — пояснили в министерстве. — Все лифты проходят ежегодное техническое освидетельствование. Последнее техническое освидетельствование лифтов прошло 18 августа 2021 года. В случае возникновения поломок, они оперативно устраняются. В настоящее время все лифты в больнице работают».