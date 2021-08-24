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В Туле за тонировку боковых стекол водитель получил пять суток ареста
Фото из архива Myslo.

В Туле за тонировку боковых стекол водитель получил пять суток ареста

Нарушителем оказался гражданин Узбекистана.

Центральный районный суд Тулы рассмотрел дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ (неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции) в отношении гражданина Узбекистана.

Установлено, что 7 августа водителя остановили инспекторы ГИБДД. При проверке оказалось, что на передние боковые стекла автомобиля была нанесена затемняющая пленка, пропускающая свет только на 13,5%. При этом по правилам светопропускаемость должна составлять не менее 70%.

Нарушитель не стал удалять тонировку.

Суд признал его виновным в административном правонарушении и назначил наказание в виде административного ареста на пять суток.

Постановление в законную силу не вступило и может быть обжаловано в установленном законом порядке.

Кристина Вернигорина
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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 10:40 +2
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