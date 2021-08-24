В Туле за тонировку боковых стекол водитель получил пять суток ареста
Нарушителем оказался гражданин Узбекистана.
Центральный районный суд Тулы рассмотрел дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ (неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции) в отношении гражданина Узбекистана.
Установлено, что 7 августа водителя остановили инспекторы ГИБДД. При проверке оказалось, что на передние боковые стекла автомобиля была нанесена затемняющая пленка, пропускающая свет только на 13,5%. При этом по правилам светопропускаемость должна составлять не менее 70%.
Нарушитель не стал удалять тонировку.
Суд признал его виновным в административном правонарушении и назначил наказание в виде административного ареста на пять суток.
Постановление в законную силу не вступило и может быть обжаловано в установленном законом порядке.