«Бой на убой» и виртуозы пилотажа: на «Тульские крылья» съехались лучшие авиамоделисты России

Аэродром, взлетная полоса, оглушительный рев турбин… Все как у настоящих самолетов. Кроме размера. Эти модели — уменьшенные копии настоящих. Однако масштаб не снижает накала эмоций. В минувшее воскресенье над полем в Клоково, где проходил фестиваль авиамодельного спорта «Тульские крылья», разгорелись нешуточные страсти.

На взлетной полосе — более 70 участников из разных городов России, рядом с ними все многообразие современного авиамодельного спорта: от так называемых «хоббийных» моделей, которые можно приобрести в магазинах, до точных копий известных самолетов, сделанных вручную. Начинка у каждого своя: с электрическим двигателем, двигателем внутреннего сгорания, реактивным двигателем.

Председатель Тульской региональной федерации авиамодельного спорта Юрий Моисеев:

Юрий Моисеев - Сегодня здесь собрались участники от 11 до 80 лет. Среди них — чемпионы мира по авиамодельному спорту, победители и призеры региональных соревнований. Авиамоделизм — это хобби, которое подходит всем. Можно приобрести готовый набор или же изготавливают модель самостоятельно. Сейчас обучаться управлению самолетом гораздо проще — есть много компьютерных симуляторов, позволяющих быстро освоить эти навыки и уже попробовать свои силы в небе!

Этот год для фестиваля «Тульские крылья» уже 12-й. В этот раз организаторы приготовили для зрителей сразу два сюрприза. Первый — «Бой на убой», воздушное сражение легких моделей самолетов до последнего бойца. В небо поднялись порядка 20 бойцов, каждый из них должен был поразить противника и удержаться в воздухе сам. Сложности добавляли наземные «средства ПВО», которые вели шквалистый обстрел всех участников сражения. «Выживший» победитель получил звание «Отличник воздушного боя».

Второй — показательный бой уникальных моделей истребителей времен Великой Отечественной войны: два фашистских FW-190 (немецкие одноместные истребители-монопланы) против Як-3 (одноместный, одномоторный поршневой истребитель-моноплан) и Як-11 (двухместный, одномоторный, учебно-тренировочный истребитель-моноплан). Все модели оборудованы поршневыми двигателями, а также убирающимися стойками шасси, тормозами, и электрическим стартером.

Выполнены в масштабе 1:4 и самое главное — это не заводская сборка. Весь корпус изготовлен вручную.

Окраска и маркировка Як-3 соответствует самолету из 150-го гвардейского авиационного полка, на котором подполковник Антон Якименко летал в 1945 году. Окраска FW-190 A4 соответствует самолёту, на котором в 1943-м году летал фельдфебель Петер Бремер. Маркировка FW-190 A5 — самолету майора Германа Графа.

Созданием этих моделей занимались участники авиационного спортивного клуба «РусДжет».

Павел Лапшов - Работа над каждым новым самолетом начинается со сбора информации о нем: как выглядят, какие стойки шасси, цвет и так далее. После определяемся с материалом, с которым будем работать — дерево или композитный. У нас над каждой моделью трудится целая команда: один изготавливает детали, второй собирает, третий разукрашивает. Одной моделью можно заниматься до года. Сольная же сборка подобных самолетов может растянуться на более длительный срок.

На фоне остальных участников особенно выделяются Маша и Медведь — они же супруги Михайлюковы Вера и Виталий из города Богучар Воронежской области.

Оба уже несколько лет оба занимаются конструированием авиамоделей. Вера рассказала, что после замужества она с удовольствием поддержала увлечение мужа. На данный момент в их коллекции 13 самолетов, собрано же было гораздо больше — часть разбилась во время полетов.

- В детстве я клеила планеры, но тогда это увлечение быстро сошло на нет: два самолета за гараж улетели, да там и пропали, — поделилась «Маша». — А потом, когда замуж за «Медведя» вышла, узнала, что теперь их уже не надо за гаражами искать, ими можно прямо в небе рулить.

Что мне нравится в авиамоделизме? Полёт! Нет, сама на самолетах я летать не люблю. А вот стоять на земле и смотреть, как летает маленькая модель — очень. Муж собирает, а я ими управляю. А вот костюмы Маши и Медведя для этого фестиваля шила я.

Кстати, на фестивале «Тульские крылья» среди участников не было ни одного представителя нашего региона. Но организаторы надеются, что нынешнее мероприятие станет отправной точкой, после которого увлечение авиамоделями получит новый виток развития и на следующих фестивалях туляки обязательно будут в числе участников.

Завершился фестиваль награждением победителей. Участники выступали в четырех номинациях: самый юный и самый старший пилот, «Отличник воздушного боя» и самый зрелищный полёт.

Кроме того на протяжении всего фестиваля проходило тайное голосование на приз зрительских симпатий.