Игорь Крюков передал икону со Святой Горы Спасо-Преображенскому монастырю в Белеве

20 августа 2021 года Спасо-Преображенский монастырь в Белеве посетили гости: председатель общественной наблюдательный комиссии Тульской области Крюков Игорь Вячеславович, председатель общественной палаты Тульской области Фомина Галина Григорьевна, уполномоченный по правам человека в Тульской области Ларина Татьяна Вячеславовна и заместитель министра культуры Тульской области Иванова Ирина Викторовна.

Игумен Арсений провел гостям экскурсию по территории обители и храмам. Гости посетили музей монастыря.

Игорь Вячеславович передал монастырю, привезенную им со Святой Горы Афон, икону Пресвятой Богородицы «Скоропослушница» .